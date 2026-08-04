JUDICIAL
Les víctimes del fals bróker gironí recuperaran aviat el 38% dels diners
Els perjudicats per l’estafa personats en la causa rebran un primer pagament procedent dels sis milions d’euros recuperats al Regne Unit n La defensa dels afectats creu que el judici no se celebrarà fins al 2028
Els afectats per la presumpta estafa piramidal atribuïda al fals bróker gironí Iban Juvanteny Gómez recuperaran aviat aproximadament el 38% dels diners que tenen reconeguts judicialment. El pagament arribarà a tots els perjudicats personats en la causa i tindrà caràcter de lliurament a compte, a l’espera que el procés penal determini definitivament les responsabilitats i les indemnitzacions.
Així ho ha confirmat a Diari de Girona Sandra Rodríguez, advocada de Gabinet Solà, despatx que representa alguns dels afectats. Els diners provenen dels aproximadament sis milions d’euros transferits per les autoritats britàniques als jutjats espanyols després de sancionar casinos i empreses d’apostes que no van aplicar correctament la normativa de prevenció del blanqueig de capitals.
Aquesta quantitat es trobava pignorada i ara es distribuirà proporcionalment entre els perjudicats que han comparegut en el procediment, d’acord amb el deute que cadascun d’ells té acreditat. Segons Rodríguez, es tracta d’un pagament parcial i no del tancament definitiu de les reclamacions econòmiques.
L’advocada destaca que la mateixa defensa de Juvanteny també va sol·licitar que els diners fossin lliurats als afectats, una petició coincident amb la formulada per les acusacions. La distribució permetrà que les víctimes recuperin una part significativa de les quantitats perdudes abans que es dicti sentència, una circumstància poc habitual en procediments per estafes piramidals, en què sovint resulta difícil localitzar i recuperar els diners.
Recuperats al Regne Unit
La recuperació dels fons és conseqüència de la cooperació entre els Mossos d’Esquadra i la Policia de West Yorkshire, coordinada en el seu moment per Europol. La investigació britànica va detectar que Juvanteny havia gastat diversos milions d’euros en casinos, cases d’apostes i joc d’atzar al Regne Unit.
A partir d’aquesta informació, la Gambling Commission, l’organisme britànic que regula el sector del joc, va investigar diferents operadors per determinar si havien incomplert els controls destinats a detectar operacions sospitoses i prevenir el blanqueig de capitals. Les irregularitats van acabar comportant sancions econòmiques per un import global de prop de sis milions d’euros.
A finals d’abril del 2021, després de més de dos anys de col·laboració policial i judicial, aquests diners van ser transferits a les autoritats espanyoles perquè poguessin destinar-se a rescabalar les víctimes si així ho acordava el procediment judicial.
Rodríguez subratlla el paper clau dels Mossos d’Esquadra en una investigació especialment complexa pel seu component internacional. Una part important dels moviments financers i de l’activitat atribuïda a Juvanteny es va produir al Regne Unit, fet que ha obligat a coordinar actuacions entre cossos policials, tribunals i organismes de tots dos països.
La tramitació també s’ha alentit perquè una gran quantitat de documents legals i financers procedents del Regne Unit s’han hagut de traduir abans d’incorporar-los formalment a la causa.
El judici, el 2028
La instrucció del procediment està actualment pràcticament tancada, segons l’advocada. Encara queda, però, un recurs pendent de resolució i una diligència probatòria ja aprovada que encara no s’ha completat.
Rodríguez calcula que el judici podria no celebrar-se fins al 2028, gairebé nou anys després de la detenció de Juvanteny, que va tenir lloc l’abril del 2019. L’acusat va passar dos anys i mig en presó provisional, un dels períodes de privació cautelar de llibertat més llargs que es recorden als jutjats de Girona per un delicte no violent.
La investigació situa l’import global de la presumpta estafa en més de 15 milions d’euros i el nombre d’afectats en unes 200 persones, bona part de les quals vinculades a Girona. Entre els perjudicats hi havia familiars, amics, empresaris i professionals liberals.
Juvanteny, que havia residit a Anglaterra, es presentava com un expert financer amb vinculacions amb el banc Barclays i oferia als inversors rendibilitats elevades i, en alguns casos, garantides. Segons la investigació, captava diners a través del boca-orella i utilitzava les noves aportacions per pagar interessos o retornar capital als primers clients, en un esquema propi d’una estafa piramidal o de tipus Ponzi.
El mateix investigat va admetre en els primers compassos de la causa que havia deixat de fer inversions reals i que havia continuat captant clients per poder afrontar els pagaments que li reclamaven els inversors anteriors. També se l’acusa d’haver utilitzat documentació amb el logotip de Barclays i d’haver falsificat justificants de transferències.
L’acusat es va entregar als Mossos després d’haver marxat temporalment a Alemanya quan l’entramat va començar a ensorrar-se. El jutjat va ordenar el seu ingrés en presó provisional per risc de fugida. Posteriorment va quedar en llibertat després que la família aportés garanties immobiliàries per respondre de la fiança imposada.
El pagament imminent del 38% permetrà ara als afectats recuperar una primera part de les pèrdues acreditades, mentre esperen la celebració d’un judici que haurà de determinar l’abast definitiu del frau i les responsabilitats penals i civils.
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