La Regió Policial de Girona incorpora 159 nous mossos de l'última promoció i reforça Trànsit i ARRO
El reforç inclou també 65 caporals i 13 sergents que han superat els cursos d’ascens a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
La Regió Policial de Girona reforça la seva plantilla amb 159 agents de la 33a promoció dels Mossos d’Esquadra, que han acabat la formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Els policies es distribuiran entre les diferents comissaries -àrees bàsiques policials- de les comarques gironines.
Durant el mes de juliol també s’han incorporat a la regió 13 sergents i 65 caporals que han superat els cursos d’ascens de l’ISPC. El reforç inclou, a més, 66 efectius de l’Àrea Regional de Trànsit, que es repartiran entre els diferents sectors de la demarcació.
L’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) ha ampliat la plantilla amb 31 agents. Aquesta unitat dona suport a les comissaries en dispositius de seguretat ciutadana, manteniment de l’ordre públic i operatius que requereixen més efectius.
Segons els Mossos d’Esquadra, les incorporacions permetran reforçar els serveis durant els períodes amb més afluència de visitants, especialment a l’estiu, quan augmenten l’activitat turística i els esdeveniments multitudinaris a les comarques gironines.
Els nous efectius també es destinaran a actuacions relacionades amb la detecció d’armes blanques i de foc, la prevenció de les violències sexuals, la vigilància dels espais naturals, la seguretat viària i els controls vinculats a l’oci nocturn.
En total, el reforç anunciat inclou 159 agents de la nova promoció, 13 sergents, 65 caporals, 66 efectius de trànsit i 31 agents d’ARRO. Amb les noves incorporació, la Regió Policial de Girona ja ha superat aquest agost el seu rècord de plantilla que estava en 2.107 efectius, segons Interior.
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