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S'activa l'alerta per fortes pluges al Ripollès i la Garrotxa aquesta tarda

Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de pedra

Un jove s'aixupluga de la pluja

Un jove s'aixupluga de la pluja / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) en fase d’alerta per fortes pluges aquest dimarts a la tarda. A les comarques gironines, hi ha un avís taronja de perill per intensitat de pluja al Ripollès i la Garrotxa i un avís groc a la Selva. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra. Les precipitacions d'aquesta tarda poden ser especialment intenses entre el migdia i el vespre, i de cara al vespre s’anirien dissipant.

El Meteocat ha emès dos tipus d’avisos per pluja dimarts a partir del migdia: un avís per intensitat de pluja de més de 20 l/m2 en 30 minuts a moltes comarques de la Catalunya Central, interior de Girona i Prelitoral de Barcelona i Tarragona; i també un avís per intensitat de pluja de més de 60 l/m2 en 3 hores, en aquest cas de probabilitat baixa, al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. En aquestes zones, el lent desplaçament de les tempestes pot afavorir acumulacions significatives de precipitació.

Pel que fa a dimecres, les tempestes seran més aïllades al Pirineu i Prepirineu, sobretot del nord-est, i no es preveuen avisos per intensitat de pluja. Per dijous sí que es preveu una nova tongada de tempestes i pluges més extenses i intenses, que podran anar acompanyades també de fenòmens de temps violent.

En base a aquestes previsions, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure. Es demana evitar creuar a peu o amb vehicle rius o zones inundables i en cas de tempesta elèctrica evitar estar prop d'arbres o antenes.

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Ahir a la tarda també hi va haver precipitacions acompanyades de tempesta i temps violent sobretot a les comarques del Solsonès, Berguedà i Cerdanya. El Meteocat havia emès un avís per fort vent, calamarsa, esclafits o tornados.

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