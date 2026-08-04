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Telefónica reforça la cobertura per garantir la connectivitat als grans esdeveniments de l’estiu a Girona

La companyia ja ha optimitzat la xarxa durant la revetlla de Sant Joan i els Focs de Blanes i preveu reforçar-la també per la Diada

La seu de Telefónica

La seu de Telefónica / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Telefónica reforçarà fins al 15 de setembre la seva xarxa per garantir la connectivitat durant els principals esdeveniments multitudinaris de l’estiu a la província de Girona. Les actuacions inclouen l’optimització de la infraestructura existent i la instal·lació d’unitats mòbils equipades amb tecnologia 5G en els punts que concentrin una demanda més elevada. La companyia ja ha gestionat i millorat el rendiment de la xarxa durant la revetlla de Sant Joan de Girona i els Focs de Blanes. També preveu reforçar la connectivitat durant la celebració de la Diada de Catalunya a Girona.

L’objectiu és augmentar temporalment la capacitat de la xarxa en espais on es concentren milers de persones i es dispara l’ús dels telèfons mòbils. Festivals, concerts, festes populars i grans concentracions culturals poden generar un increment puntual de trucades, missatges, publicacions a les xarxes socials i transmissions de dades.

Unitats mòbils amb 5G

Les unitats mòbils actuen com un reforç temporal de la infraestructura habitual i permeten ampliar la capacitat i la velocitat de transmissió de dades. D’aquesta manera, la companyia busca evitar possibles saturacions de la xarxa durant les hores de màxima afluència. A tot l’Estat, Telefónica preveu actuar en 440 esdeveniments fins a mitjan setembre. Les intervencions inclouran ajustos avançats en la configuració de la xarxa i la instal·lació de diverses unitats mòbils amb 5G d’altes prestacions.

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El director general de Telefónica al Territori Est, Chema Casas, assegura que la companyia treballa per oferir «la millor xarxa allà on els seus clients més ho necessiten», especialment durant els moments de més afluència de l’estiu.

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