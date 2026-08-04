Unió de Pagesos alerta de pèrdues de fins al 60% en l’ordi i la colza a les comarques gironines
El sindicat reclama compensacions per als agricultors i ramaders professionals després que «la sequera i les altes temperatures» hagin reduït també a la meitat la producció de pastures al Pirineu
Unió de Pagesos ha reclamat al Govern un ajut per compensar la pagesia professional afectada per les adversitats climàtiques d’aquest 2026. El sindicat alerta que els conreus extensius d’hivern han registrat pèrdues d’entre el 50% i el 60% a les comarques gironines, especialment en el cas de l’ordi i la colza cultivats en terres semifrescals, frescals o de regadiu.
Segons l’organització agrària, els blats han resistit millor les condicions meteorològiques, igual que els cultius d’ordi i colza de les zones més àrides, on els rendiments s’han mantingut prop de la mitjana d’una campanya habitual. Les afectacions més importants s’han concentrat també a la Catalunya Central i al Vallès.
Menys producció a les pastures
La sequera i les altes temperatures d’aquest estiu també han provocat una reducció aproximada del 50% de les pastures a les zones de muntanya, des de la Vall d’Aran fins a l’Alt Empordà. Unió de Pagesos explica que aquestes superfícies només hauran produït un dall, en comptes dels dos habituals.
Aquesta situació ha obligat algunes explotacions ramaderes a deslletar abans d’hora els animals mamons per garantir el benestar de la resta del ramat. El sindicat adverteix que aquesta mesura comporta un increment dels costos d’alimentació i de maneig per als ramaders, que s’afegeix a la disminució dels ingressos prevista per aquesta campanya.
El Departament d’Agricultura està elaborant, a petició del sindicat, un informe per recollir el conjunt de danys climàtics registrats durant el 2026. Entre els episodis analitzats hi ha els aiguats de la borrasca Harry del febrer, que van dificultar la sembra dels conreus herbacis d’hivern; les gelades del maig, que van coincidir amb la floració en algunes zones d’interior, i la sequera i les temperatures elevades del juny.
Reclama actualitzar les superfícies
Unió de Pagesos defensa que les compensacions són necessàries per mitigar la davallada dels ingressos de les explotacions, en un context marcat també per un augment sostingut dels costos de producció, especialment com a conseqüència de la situació geopolítica internacional. El sindicat reclama, a més, que el futur ajut tingui en compte les superfícies que estan en mans de la pagesia professional aquest 2026. L’organització recorda que, arran de la campanya del Departament per regularitzar les terres, molts propietaris van traspassar a finals de l’any passat els drets i les finques als arrendataris.
Per aquest motiu, considera injust que els agricultors no puguin cobrar les compensacions d’acord amb la superfície actualitzada, com assegura que ha passat amb l’ajut destinat a compensar l’increment del cost dels fertilitzants, calculat a partir de les dades del 2025.
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