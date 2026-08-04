La Xarxa Hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients
Els hospitals Trueta, Santa Caterina i Figueres ja apliquen el sistema i es treballa per fer-ho amb els d'Olot i Palamós
La Regió Sanitària de Girona inclou el model d'atenció al peu diabètic dins de la Xarxa Hospitalària, un projecte que promou la col·laboració en projectes petits, mitjans i grans per garantir l'equitat d'atenció. L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Salt (Gironès) i Figueres. A més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós (Baix Empordà).
En una primera fase del model, l'atenció es concentra en els pacients que tenen úlceres actives i casos de més complexitat. Són aquells que presenten un risc més elevat de complicacions. A partir d'aquí, es preveu que es vagi implementant un vessant preventiu de forma progressiva per tal que s'atenguin els pacients abans que apareguin les lesions. També es faran actuacions orientades a identificar factors de risc i aplicar correccions ortopèdiques que evitin l'aparició d'úlceres.
Des de l'octubre del 2025 es va començar a desplegar aquest model de peu diabètic a les unitats funcionals de peu diabètic de l'hospital Trueta i Santa Caterina. Des d’aleshores, l’Hospital Santa Caterina ha atès 119 pacients i ha realitzat 1.322 actuacions assistencials, de les quals 41 pacients corresponen a l’últim trimestre de 2025 i 78 al primer semestre de 2026. Pel que fa al Trueta, durant el 2025 es van atendre 87 pacients i es van registrar 774 actuacions assistencials, mentre que entre gener i juny de 2026 s’han atès 49 pacients i s’han dut a terme 535 actuacions. A l’Hospital de Figueres, on la Unitat Funcional de Peu Diabètic es va posar en marxa el maig de 2026, ja s’han atès 6 pacients i s’han realitzat 74 actuacions assistencials.
Les unitats funcionals del pacient amb peu diabètic dels hospitals Trueta, Santa Caterina i Figueres, estan formades per equips de professionals multidisciplinaris integrats per infermeria de cures de ferides complexes, podologia, traumatologia, cirurgia general, cirurgia vascular, endocrinologia, medicina interna i malalties infeccioses. Aquestes unitats treballen amb protocols d'actuació comuns, consensuats i alineats amb l’Atenció Primària. Un cop estiguin desplegades totes les Unitats Funcionals de Peu Diabètic a la resta d’hospitals comarcals, es constituirà un Comitè d'Expertesa i Coordinació Territorial amb participació de professionals de tots els centres hospitalaris i d’Atenció Primària.
A finals de l'any passat, la Xarxa Hospitalària de Girona ja va estendre el Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular de l'hospital Trueta de Girona als de Figueres i Olot. Això permet que els pacients no puguin ser valorats sense desplaçar-se físicament fins a la capital gironina, on hi ha l'hospital de referència de la regió sanitària. Dins d'aquesta xarxa, ja es treballen altres projectes com ara el model territorial d'atenció al pacient crític i semicrític. Actualment, ja s'està fent una prova pilot entre l'hospital de Palamós i el Servei de Medicina Intensiva que comparteix el Trueta i el Santa Caterina. L'objectiu és que amb aquesta xarxa es comparteixin models de gestió i treball col·laboratius per tal d'aprofitar els recursos que hi ha en tots els centres de la regió sanitària.
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Així és Madring, el circuit que li va treure el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a Montmeló
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026
- L'home que va aparèixer en un contenidor de Lloret de Mar aquest divendres va ser mort a trets