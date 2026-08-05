Dos accidents amb senglars a Begur i Riudarenes deixen un motorista ferit
El conductor d’un ciclomotor ha estat evacuat a l’hospital Trueta
Dos accidents provocats per la irrupció de senglars a la carretera s’han registrat durant la matinada d’aquest dimecres a Begur i Riudarenes. Un motorista ha resultat ferit de poca consideració i ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
El primer sinistre ha tingut lloc cap a tres quarts d’una de la matinada a la GIP-6531, al terme municipal de Begur. Un cotxe en què viatjaven dues persones ha topat contra un senglar. Els dos ocupants del vehicle han resultat il·lesos, segons el Servei Català de Trànsit.
El segon accident s’ha produït cap a un quart de sis del matí a la GI-555, a Riudarenes, a l’altura del punt quilomètric 9,2. Un senglar s’ha creuat davant d’un ciclomotor i el conductor ha caigut a terra. El Servei Català de Trànsit ha confirmat els dos sinistres.
El motorista ha resultat ferit de poca consideració i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha evacuat a l’hospital Trueta. En els dos accidents també hi han intervingut els Mossos d’Esquadra de Trànsit i els Bombers.
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