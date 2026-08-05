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Les comarques gironines, en alerta per la previsió de pluges intenses aquest dijous a la tarda i a la nit

A excepció del Baix Empordà, la resta de comarques poden resultar afectades

Precipitacions a la ciutat de Girona, en una imatge d'arxiu.

Precipitacions a la ciutat de Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí / DDG

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ACN

ACN

Girona

Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat de pluja (més de 40 l/m² en 30 minuts) i per acumulació de pluja (més de 60 l/m² en 3 hores) a gran part del país. Les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent i pedra.

Davant aquesta situació, Protecció Civil ha demanat extremar la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l’aire lliure. Ha recomanat posar especial atenció a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.

Així, ha recomanat evitar aparcar en rieres o punts inundables, no travessar mai rius, rieres ni zones negades, ni a peu ni amb vehicle; reduir els desplaçaments; allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables, i seguir l’evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats.

També ha sol·licitat als municipis que revisin els punts inundables habituals i adoptin les mesures preventives que considerin necessàries.

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Per la seva banda, l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han indicat que intensificaran la vigilància davant la possible crescuda de rius i rieres i l’afectació que això pugui tenir en punts inundables.

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