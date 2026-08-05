Equitat.org promou la lectura en català a l'estiu amb la campanya "Guanyem un estiu lector"
Més de 10.000 infants a Catalunya participen en activitats lectores promogudes per entitats i ajuntaments per combatre la pèrdua d'aprenentatge a l'estiu
Claudia Reyner Ruiz
Durant l'estiu, molts nens i nenes no tenen contacte amb la lectura ni amb el català. Per aquest motiu, sota el lema “Guanyem un estiu lector”, el programa Lecxit de la fundació Equitat.org ha engegat una campanya durant aquests mesos per tal que la lectura en català arribi a diversos espais de lleure. Aquesta iniciativa s’ha dut a terme amb la col·laboració d'entitats de tot el territori, entre elles Cavall Fort, Abacus, Òmnium Cultural, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, Plataforma d’Infància de Catalunya, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Rosa Sensat, Fundació Carulla, Fundació La Vinya i Escola de l’esplai de Girona.
A través de punts de distribució s’han repartit més de 35.000 kits lectors i materials com el Carnet de Viatge Lector, la guia per a famílies per fomentar la lectura amb els infants o orientacions per a entitats de lleure per fomentar la lectura.
El projecte anima a ajuntaments, biblioteques, escoles, entitats i famílies a incloure la lectura en les activitats que organitzin. Així, casals, colònies o campaments disposen d'espais de lectura, contacontes, revistes, racons amb llibres i activitats plenament integrades en les programacions d’estiu. En aquestes activitats es va estimar que hi participarien més de 10.000 infants arreu de Catalunya.
“La nota positiva que ja veiem és que és una campanya que promovem des de fa 6 anys i cada any la fem conjuntament amb més entitats que s'hi senten cridades i s'hi volen implicar per arribar més lluny”, explica Marc Garriga, cap de comunicació d’Equitat.org.
D'altra banda, alguns dels responsables del projecte van participar en un seminari per establir l'estratègia de la iniciativa. S'han organitzat visites a la biblioteca, contacontes als casals, formacions per promoure l’hàbit entre els monitors, activitats de lectura i propostes d'eixos temàtics dels casals d’estiu al voltant dels llibres.
Marta López, directora de Lecxit i responsable de la campanya deixa clar que “les vacances no són un període neutre”, i que “els infants amb menys accés a llibres, activitats educatives o entorns lectors perden oportunitats d’aprenentatge abans de començar el nou curs”. També remarca que els infants que no llegeixen a l’estiu poden perdre fins a 3 mesos d’aprenentatge.
En aquest sentit, la campanya recorda que més de la meitat dels infants i joves no utilitzen mai el català fora l’escola, especialment durant les vacances d’estiu. Per això López insisteix que portar llibres, històries i converses en català als casals, colònies i campaments “permet mantenir el contacte amb la llengua quan desapareix l’escola com a principal espai d’ús i normalització lingüística”.
A la demarcació de Girona
Entre el 28 de juny i l'11 de juliol, a les colònies de Planoles de la Generalitat, es va fer un taller amb un il·lustrador de Cavall Fort, també es va fer una formació específica per incloure la lectura als monitors que participen als casals d'estiu. A Figueres, a través de la Fundació St. Vicenç de Paül, s'han fet parelles de lectura durant el juliol. Durant l'agost el projecte continua actiu a través de diverses activitats i convenir amb biblioteques públiques de Catalunya.
Municipis com Roda de Ter, Reus, Tarragona, Solsona, Manresa, la Sénia, el Vendrell o Sabadell també formen part de la iniciativa.
Els 10 consells lectors per a les famílies
La guia amb 10 consells que es proposa des de la campanya per a les famílies inclou:
- Crear un ambient acollidor per llegir
- Donar exemple
- Establir rutines
- Incentivar la lectura compartida
- Relacionar la lectura amb activitats lúdiques
- Crear records del que s’ha llegit
- Incorporar l’hàbit en viatges
- Fomentar la lectura a l’aire lliure
- Visitar biblioteques
- Mostrar interès per les històries
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