Girona és la província de l'Estat on més han augmentat les morts a les carreteres
Les vies interurbanes han sumat 18 víctimes en 16 sinistres fins al 30 de juliol, deu i nou més que fa un any
Les morts a les carreteres gironines s’han més que duplicat durant els primers set mesos del 2026, una evolució que no s’ha registrat en cap altra província de l’Estat. Entre l’1 de gener i el 30 de juliol, 18 persones hi han perdut la vida en 16 accidents mortals, deu víctimes i nou sinistres més que en el mateix període de l’any passat. La tendència contrasta amb el descens de la mortalitat viària al conjunt d’Espanya.
La demarcació ha passat de vuit víctimes mortals en el mateix període del 2025 a les 18 d’enguany, fet que representa deu morts més i un increment del 125%. Pel que fa als accidents amb víctimes mortals, han crescut de set a setze: nou sinistres més, un 128,6% d’augment.
Cap altra província ha registrat un increment absolut tan elevat en les dues categories. En nombre de morts, després de Girona se situen Valladolid, amb nou víctimes més que fa un any, i Guadalajara, amb vuit més. En sinistres mortals, Guadalajara i Valladolid han sumat vuit accidents més, un menys que la demarcació gironina.
L’augment gironí també contrasta amb el descens registrat al conjunt de l’Estat. Fins al 30 de juliol, Espanya havia comptabilitzat 601 víctimes mortals en 555 sinistres, davant de les 633 morts i els 575 accidents del mateix període del 2025. Això suposa una reducció del 5% de la mortalitat i del 3% dels sinistres mortals, segons la DGT.
Vuitena amb més morts i accidents
Les xifres situen Girona com la vuitena província amb més morts a la carretera durant aquest 2026. Només Madrid, amb 38 víctimes; Barcelona, amb 34; Alacant, amb 25; Màlaga, amb 23; Sevilla, amb 21; i les Balears i València, amb 19 cadascuna, han registrat una mortalitat superior.
Girona també ocupa la vuitena posició pel que fa al nombre de sinistres mortals, empatada amb Tarragona i Santa Cruz de Tenerife, amb setze casos. La diferència és que Tarragona ha reduït els accidents mortals en sis respecte de l’any passat, mentre que a Girona n’hi ha hagut nou més.
Juny i juliol, més negres
L’empitjorament de la sinistralitat a la província de Girona s’ha concentrat especialment a l’inici de l’estiu. Juny i juliol han acumulat deu de les divuit víctimes mortals, més de la meitat del total de l’any. Sis persones van perdre la vida durant el juny i quatre més al juliol.
Durant el juliol, les quatre víctimes van morir en tres accidents de trànsit. Dues eren motoristes. En el conjunt dels set primers mesos del 2026, quatre de les persones mortes a les carreteres gironines circulaven en motocicleta.
L’últim sinistre mortal del balanç es va produir el 27 de juliol a la GI-623, a Viladamat, on dos turismes van xocar frontalment. L’accident va causar la mort del conductor d’un dels vehicles, un home de 69 anys i veí d’Ogassa. Una passatgera de 76 anys, veïna de Sant Joan les Fonts, va resultar ferida greu i va morir posteriorment a l’Hospital Josep Trueta.
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