L’ONCE comença a repartir ulleres per veure l’eclipsi a Girona
El punts de venda l’entreguen de manera gratuïta si es compra el cupó
El Grup Social ONCE ha començat aquest dimecres 5 d’agost a repartir ulleres homologades per veure l’eclipsi del 12 d’agost amb lots limitats i fins a esgotar existències. Per obtenir les ulleres, que es reparteixen de manera gratuïta, cal comprar el cupó de l’eclipsi.
Aquest matí des d’un dels punts de venda al carrer de Santa Eugènia de Girona, el venedor explicava que han tingut “moltíssima gent” demanant per les ulleres. Tot i així, explicava que moltes persones es pensaven que les repartien de forma gratuïta i havia de puntualitzar que cal comprar el cupó.
De totes maneres, el director de l’ONCE a Girona, Fran Rodríguez, explica que les ulleres no han d’anar estrictament lligades al cupó de l’ONCE sinó que va a criteri de cada venedor. Per exemple, si un client compra diversos productes creu que també se li podrien donar.
De fet, ja han notat un augment de l’afluència als punts de venda. Asseguren que des de mitjan setmana passada moltes persones han anat a preguntar per les ulleres. “Unes 30 o 40 persones venen cada dia a preguntar a l’oficina d’Emili Grahit”, explica el director de l'ONCE a Girona.
Rodríguez veu probable que les ulleres s’esgotin ràpidament. “Els venedors estan patint perquè les ulleres volaran i volen poder tenir-ne per a tothom”. La previsió és que sigui un èxit. Tant, que ja han anunciat que es tornaran a fer cupons pels propers eclipsis de l’any que ve i el següent, tot i que de moment no saben si també es repartiran les ulleres.
Sobre la possibilitat d’un augment general de vendes, Rodríguez creu que el cupó de l’eclipsi ajudarà a fer-les pujar. “Entenc que sí, el fenomen pot augmentar les vendes de l’ONCE. Molta gent, tan clients com altres que no ho són, s’estan apropant als punts de venda per demanar informació”, assegura.
El govern espanyol i el Grup Social ONCE van anunciar que repartirien dos milions d’ulleres homologades per veure l'eclipsi a tot Espanya. Des de l’oficina de Girona, calculen que entre 200.000 i 250.000 es distribuiran a Catalunya en quioscos, altres punts de venda i expositors a peu de carrer.
La iniciativa també vol prevenir els riscos oculars associats a l’anomenat Trio d’Eclipsis, format pel fenomen del 12 d’agost i els que tindran lloc el 2 d’agost de 2027 i el 26 de gener de 2028. Amb motiu del Trio d’Eclipsis, l’ONCE dedica tres dels seus cupons a aquests fenòmens naturals. Cadascun coincideix amb la data dels tres eclipsis i la previsió és que se'n distribueixin cinc milions per sorteig durant els pròxims tres anys.
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