El Parc Hospitalari Martí i Julià ascendeix a la categoria argent amb menció d'or de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum
El reconeixement posa en valor la consolidació de les polítiques de prevenció i control del tabaquisme al Parc Hospitalari i serà vigent fins al 2029
El Parc Hospitalari Martí i Julià ha obtingut l'acreditació Argent amb menció d'or de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum, un reconeixement que certifica el nivell d'excel·lència assolit en la implementació del projecte Hospital Sense Fum, d'acord amb els estàndards de qualitat de la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services.
Aquest nou nivell d'acreditació representa una millora respecte a la categoria argent obtinguda l'any 2022 i reconeix la tasca desenvolupada pel Parc Hospitalari en la promoció d'entorns lliures de fum i en la prevenció del tabaquisme. L'acreditació correspon al període 2022-2025 i serà vigent fins a l'any 2029, ja que el procés de renovació es duu a terme cada quatre anys.
El Parc Hospitalari Martí i Julià forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum, una iniciativa que promou la implantació de mesures de protecció davant del tabaquisme per garantir espais més saludables per a pacients, professionals i visitants.
Aquest reconeixement és fruit del treball continuat que el centre desenvolupa des de l'any 2007, quan es va posar en marxa el projecte Hospital Sense Fum. Entre les actuacions impulsades destaquen els programes de deshabituació tabàquica adreçats tant als professionals com als pacients, l'ampliació i la senyalització dels espais lliures de fum, així com les accions de sensibilització i promoció d'hàbits saludables. Durant el darrer any, aquestes iniciatives s'han concretat en actuacions com la inspecció dels espais exteriors per detectar punts amb acumulació de burilles, la renovació de la retolació i la retirada d'elements que afavorien el consum de tabac, la col·laboració amb el Departament de Justícia mitjançant un programa de treballs en benefici de la comunitat per informar les persones usuàries sobre la prohibició de fumar al recinte i promoure un ús cívic dels espais, així com diverses activitats amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, entre les quals tallers de sensibilització amb alumnes de l'Escola Les Arrels de Salt, una recollida de burilles al parc hospitalari i la participació d'entitats com l'AECC, l’Oncolliga Girona i la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona.
Com a resultat del procés d'acreditació, la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum facilitarà al centre un conjunt de recomanacions per continuar avançant en el desplegament del model Hospital Sense Fum. El balanç global de les acreditacions de 2026 es donarà a conèixer durant la Trobada Anual de la Xarxa, prevista per a la tardor.
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