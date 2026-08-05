El PSC reclama una auditoria externa sobre la contractació de la filla de Sílvia Orriols com a policia local de Ripoll
Els socialistes demanen revisar el procés de selecció i aclarir si l’alcaldessa va complir el règim legal d’abstenció
El PSC de Ripoll ha registrat una petició formal perquè l’Ajuntament encarregui una auditoria jurídica independent i externa sobre el procés de selecció que va acabar amb la contractació de la filla de l’alcaldessa, Sílvia Orriols, com a agent interina de la Policia Local. La formació reclama que un organisme aliè al consistori revisi el procediment i aclareixi els dubtes sorgits durant la seva tramitació.
El PSC assegura que la petició no pretén qüestionar la persona seleccionada ni el seu dret a participar en la convocatòria, però considera que cal una revisió externa per garantir la transparència del procés. Els socialistes demanen aclarir documentalment si Orriols va complir de manera estricta el règim legal d’abstenció i quin paper va tenir l’Alcaldia en les diferents fases del procediment.
Revisió de tot l’expedient
La sol·licitud reclama que l’auditoria analitzi la justificació de la convocatòria urgent, el caràcter restringit del procés, la composició del tribunal i els criteris utilitzats per valorar les proves i l’entrevista. També demana revisar les puntuacions obtingudes pels aspirants i la situació de la plantilla de la Policia Local en el moment de convocar la plaça. Els socialistes volen que l’organisme encarregat de la revisió tingui accés a l’expedient complet i que les conclusions es facin públiques i es traslladin a tots els grups municipals.
«Quan existeixen dubtes raonables, l’Ajuntament ha de ser el primer interessat a aclarir-los. Una auditoria independent no és una acusació contra ningú; és la millor garantia per preservar la confiança de la ciutadania i assegurar que els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i imparcialitat s’han respectat escrupolosament», defensa el grup municipal.
La defensa anterior d’Orriols
Quan va esclatar la polèmica per la contractació de la seva filla, Orriols va defensar que s’havia mantingut al marge del procés de selecció i que la convocatòria urgent s’havia impulsat a petició de la Policia Local per la manca d’efectius per cobrir baixes i períodes de vacances. L’alcaldessa també va admetre que havia signat la resolució de designació del tribunal qualificador, però va sostenir que la seva composició no havia estat aleatòria. Segons va explicar aleshores, els tribunals dels processos que afecten la Policia Local estan formats habitualment per tres comandaments del cos.
Orriols va negar qualsevol intencionalitat de beneficiar la seva filla i va assegurar que el consistori havia actuat amb «la mateixa dinàmica i normalitat de sempre». També va instar a impugnar el procediment aquells que tinguessin dubtes sobre la seva legalitat.
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