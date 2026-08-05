Rescaten un noi de 15 anys indisposat en una ruta de Planoles a la Molina
El menor no ha pogut continuar caminant i els Bombers l'han evacuat amb helicòpter fins a Campdevànol
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres un noi de 15 anys que s’ha trobat malament mentre feia una ruta amb un grup escolta entre Planoles i la Molina.
Els fets han passat cap a dos quarts de dotze del migdia a la zona del cim del Pla de Pujals. El menor s’ha sentit indisposat i no ha pogut continuar caminant, fet que ha portat el grup a alertar el 112.
Els Bombers han activat un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Una vegada localitzat, els rescatadors li han prestat assistència i l’han extret de la zona.
L’helicòpter l’ha traslladat fins a l’Hospital de Campdevànol, on l’esperava una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Un dels monitors del grup s’ha quedat amb el menor.
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