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Rescaten un noi de 15 anys indisposat en una ruta de Planoles a la Molina

El menor no ha pogut continuar caminant i els Bombers l'han evacuat amb helicòpter fins a Campdevànol

L'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE.

L'helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Planoles

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres un noi de 15 anys que s’ha trobat malament mentre feia una ruta amb un grup escolta entre Planoles i la Molina.

Els fets han passat cap a dos quarts de dotze del migdia a la zona del cim del Pla de Pujals. El menor s’ha sentit indisposat i no ha pogut continuar caminant, fet que ha portat el grup a alertar el 112.

Els Bombers han activat un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). Una vegada localitzat, els rescatadors li han prestat assistència i l’han extret de la zona.

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L’helicòpter l’ha traslladat fins a l’Hospital de Campdevànol, on l’esperava una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Un dels monitors del grup s’ha quedat amb el menor.

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