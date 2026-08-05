Un robatori de cable obliga a interrompre la circulació de trens a l’R3 entre la Garriga i Puigcerdà
Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l’estació de Fabra i Puig i Puigcerdà/La Tor de Querol
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La circulació de trens de Rodalies de la línia R3 s’ha interromput aquest dimecres entre la Garriga i Puigcerdà a causa d’un robatori de cable, segons ha informat Adif. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. L’operadora Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l’estació de Fabra i Puig de Barcelona i Puigcerdà/La Tor de Querol. El pas dels trens a la resta de la línia està suspès per les obres.
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