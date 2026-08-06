Antifrau admet una denúncia contra Orriols per la contractació de la filla com a policia local de Ripoll
L'alcaldessa de Ripoll va defensar la plena legalitat del procediment de contractació i va assegurar que ella no hi havia intervingut
L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la Policia Local del municipi. Segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN, Antifrau ha admès a tràmit una denúncia presentada per un particular contra el procediment i ha iniciat la fase d'instrucció per fer la fase prèvia de versemblança per si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte.
Aquesta fase d'anàlisi tindrà una durada de tres mesos, durant els quals l'Oficina Antifrau podrà requerir informació i documentació a l'Ajuntament de Ripoll sobre el procés de contractació de la seva filla per la via d'urgència. Un cop analitzat el cas, l'Oficina Antifrau podrà obrir una investigació si les irregularitats detectades entren dins les seves competències o remetre l'expedient a la Fiscalia, en el cas que apreciï indicis de delicte.
La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa de Ripoll anunciés al ple que la seva filla gran, de 19 anys, s'incorporava al cos de policial local de manera interina. Orriols va defensar la plena legalitat del procediment de contractació i va assegurar que ella no hi havia intervingut. L'alcaldessa va dir que la seva filla va obtenir les millors notes al procediment d'urgència, en el qual es demanaven condicions bàsiques com ser major d'edat, tenir el batxillerat, un nivell mitjà de català o permís de conduir.
Segons la denúncia, però, el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals estableix que els tribunals han d’estar integrats per tres membres titulars i tres suplents, designats per la corporació local.
Així, la presidència correspondria a la tècnica de recursos humans o a la persona en qui delegués, mentre que les vocalies del tribunal estarien formades pel cap de la Policia Local o la persona en qui delegués i per un vocal proposat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Una altra vocalia seria proposada per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals i una quarta correspondria a una persona funcionària de l’Ajuntament. La secretaria del tribunal recauria en una funcionària del servei de recursos humans del consistori.
La denúncia assenyala que en el decret de composició del tribunal de Ripoll no consta la presència de representants del Departament d’Interior ni, en particular, d’una persona en representació de l’Escola de Policia de Catalunya o de la direcció general competent.
També al·lega que en la documentació aportada —l’anunci, la resolució i l’acta— no consta que es fes cap prova psicotècnica. Tampoc hi figuren, en el cas d’un interinatge en la categoria d’agent, una prova física ni una revisió mèdica, considerades requisits mínims exigibles en aquesta mena de nomenaments.
La denúncia fa referència a un presumpte incompliment dels principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i subjecció a la legalitat. Per aquest motiu, demana a l’OAC que examini les actuacions de l’Ajuntament de Ripoll relatives al procés selectiu urgent per cobrir temporalment una plaça d’agent de la Policia Local.
També sol·licita que l’Oficina Antifrau insti el consistori a dur a terme les actuacions de control, investigació i inspecció que corresponguin, que n’informi l’OAC i que adopti les mesures pertinents dins del seu àmbit competencial.
La setmana passada, en unes declaracions als mitjans de comunicació, Orriols va negar haver influït en la contractació de la seva filla com a policia local i va defensar que havia obtingut «la millor nota en un procés de selecció reglat» per cobrir una plaça d’urgència.
«El procés de selecció ha estat impol·lut i tots els regidors tenen accés a aquest expedient per comprovar-ho», va afirmar.
Part de l'oposició municipal va demanar-li que abandoni les competències en matèria de seguretat del municipi i les traspassi a un altre regidor, per no caure en conflicte d'interessos, però aquest mateix dimecres Orriols va negar-s'hi.
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar