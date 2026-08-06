La CUP de Banyoles critica l'exclusió de la ciutat de les zones amb topall de lloguer
Segons Sumem-CUP Banyoles, el municipi encara compleix els paràmetres per ser considerat zona de mercat residencial tensionat, malgrat la decisió del Govern
Arnau Lara
Després que el passat mes de juliol Figueres i Banyoles formessin part dels 22 municipis exclosos de les zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen topalls de lloguer als nous contractes, formacions dels municipis han expressat el seu desacord amb la decisió. Aquest és el cas de Sumem-CUP Banyoles, que "lamenta la decisió de la Generalitat d’excloure la ciutat dels municipis", destacant "el poc esforç de l’Ajuntament de Banyoles per garantir que hi continuï sent".
Segons la formació banyolina, el municipi encara entraria dins dels paràmetres necessaris per ser considerat una zona de mercat residencial tensionat, ja que "el dret a l’habitatge continua estant greument compromès". Segons el Govern, Banyoles, conjuntament amb les altres 21 localitats catalanes que han quedat fora de la pròrroga, han millorat els seus indicadors d’accés a l’habitatge.
Sobre la situació del lloguer a la capital del Pla de l'Estany, la CUP diu que "els preus tant del lloguer com de la compra continuen molt per sobre del que poden assumir les rendes mitjanes de la població". A més, segons el pla d'habitatge del municipi aprovat el mes de maig, el 46% dels banyolins no poden assumir el cost de l’habitatge. Sumem-CUP assegura que el preu d’habitatge a Banyoles s’ha disparat un 60% respecte als darreres anys, i que "l'exclusió del topall de lloguer pot fer creure erròniament que el problema de l'habitatge està resolt".
En el marc del Pla de l'Estany, Porqueres es manté dins d'aquest topall, i Crespià s'ha convertit en un dels 16 nous municipis gironins que van ser declarats àrees tenses el passat juliol. Banyoles s'uneix als altres municipis sense limitació de lloguer.
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