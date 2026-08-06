Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
La víctima, de 13 anys, està fora de perill, i l'arrestat, de 33 anys, l'acusen de temptativa d'homicidi
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà, segons ha avançat ElCaso i han confirmat a l'ACN fonts policials. L'agressió es va produir cap a les 21 hores d'aquest dimecres al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra ara a esclarir-ne els motius. La víctima, de 13 anys, la van traslladar a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill, segons les mateixes fonts. L'home està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà en les pròximes hores.
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar