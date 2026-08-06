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Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca

La víctima, de 13 anys, està fora de perill, i l'arrestat, de 33 anys, l'acusen de temptativa d'homicidi

Imatge d'una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra.

Imatge d'una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

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ACN

ACN

Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà, segons ha avançat ElCaso i han confirmat a l'ACN fonts policials. L'agressió es va produir cap a les 21 hores d'aquest dimecres al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra ara a esclarir-ne els motius. La víctima, de 13 anys, la van traslladar a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill, segons les mateixes fonts. L'home està previst que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà en les pròximes hores.

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