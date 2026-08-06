L’OncoMusicFest i Costa Beats entreguen 18.141,04 € per a la campanya de mecenatge Com a Casa!
Els diners es destinaran a la humanització de l’Hospital de Dia Mèdic
Aquest matí, els organitzadors de l’Oncomusifest i CostaBeats han fet entrega a SSIBE d’un xec per valor de 18.141,04 €. L’acte, celebrat a l’Edifici Fleming, ha comptat amb la participació del director i gerent de la Fundació Hospital de Palamós, Xavier Pérez, i diversos representants de l'organització de l'OncoMusicFest i Costa Beats. Per part de l’Oncomusifest han assistit Pere Displàs, Ivan Zotano i Marc Haro; i per part de Costa Beats ho han fet Ricard Garroset, Aleix Solanellas i Norbert Torrecillas.
Aquests diners es destinaran al projecte d’humanització de l'Hospital de Dia Mèdic de l’Hospital Palamós. Més enllà de les obres, el repte és convertir l'Hospital de Dia Mèdic en un espai més humà, acollidor i adaptat a les necessitats de cada persona, que aporti comoditat, intimitat i benestar.
La voluntat és crear un entorn càlid, proper i digne, on l'atenció sanitària vagi acompanyada del respecte i la cura emocional dels prop de 2.500 pacients oncològics que atén cada any. Aquest projecte millorarà l'experiència d'atenció per a totes aquestes persones i les seves famílies. La iniciativa va vinculada a la campanya de mecenatge "Com a casa!", en la què encara hi poden participar tant persones físiques com jurídiques a través del web de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.
Durant l'entrega, Xavier Pérez ha declarat "esperem que aquest 2026 puguem donar per acabades les obres d’ampliació i millora de l’Hospital de Dia Mèdic, que serà possible gràcies a donatius i iniciatives solidàries com Oncomusicfest i Costa Beats". Per la seva banda, Xavi Serrat, en representació de l'OncoMusicFest, ha avançat que "al llarg de les cinc edicions del festival hem fet el donatiu a diferents entitats i institucions, però aquest és ja el segon any que repetim amb SSIBE, per la seva transversalitat i l’abast comarcal del seu Hospital de Dia Mèdic". Per la seva banda, Berto Torrecillas de Costa Beats ha afirmat que “És la primera edició del festival solidari i estem molt contents d’haver pogut col·laborar amb l’Oncomusicfest i poder fer aquest donatiu conjunt a SSIBE”.
L'OncoMusicfest d'enguany es va celebrar al castell de Calonge del 22 al 24 de maig, amb entrada lliure. Va comptar amb les actuacions Litus al Cub, Rikus, Halldor Mar, Lo Pau de Ponts, The Funk Power Station o The Covers Band i l’Orquesta Diversiones, entre altres, a més d'un final de festa amb una arrossada popular. La primera edició del Cosa Beats solidari es va realitzar el passat 25 d’abril al Collet de Sant Antoni de Calonge també amb entrada lliure. Es tracta d’un tardeig de música electrònica en horari de 18h a 00h que combina una bona selecció musical amb diferents localitzacions especials a la Costa Brava.
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