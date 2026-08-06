La Molina i Vall de Núria ofereixen experiències a més de 2.000 metres per veure l’eclipsi
Les estacions organitzen una observació del fenomen des del Niu de l'Àliga i des de l'esplanada de l'alberg Núria Xanascat
Més enllà dels punts habilitats per veure l’eclipsi del 12 d'agost al terç sud de Catalunya, el Pirineu gironí també ha anunciat programes especials amb motiu del fenomen astronòmic. Les estacions de la Molina i Vall de Núria han desplegat un conjunt d’activitats per «fomentar l’astroturisme, apropar la ciència a la ciutadania i despertar vocacions científiques a través d’un fenomen natural».
En els dos casos, per tal de poder veure l'eclipsi sense que les muntanyes el tapin, les dues estacions gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya proposen experiències a més de 2.000 metres d'altitud, on tot i veure's de manera parcial, també es podrà observar el fenomen.
Un eclipsi des del Niu de l’Àliga
En aquest sentit, la Molina ha organitzat «una nit inoblidable» al Niu de l’Àliga, una experiència especial per contemplar aquest fenomen a 2.537 metres d’altitud. L’estació oferirà la pujada al refugi amb el telecabina Cadí-Moixeró per viure l’observació de l’eclipsi en fase de parcialitat, que està previst que s’iniciï a les 19.33 hores i finalitzi a les 20.58 hores.
L’experiència inclourà ulleres homologades per seguir el fenomen amb seguretat, un vermut, gastronomia de muntanya i l’acompanyament musical del saxofonista Xesco Bruno i del grup Mountains of Music. L’estació ofereix diferents paquets per gaudir de l’experiència i es podrà reservar exclusivament al web fins al 10 d’agost o fins que s'acabin les places.
Una altra experiència a 2.000 metres d’altura
Vall de Núria també ha volgut sumar-se a la iniciativa. L’estació ripollesa ofereix als clients allotjats a l’hotel i a l’alberg la possibilitat de participar en una observació conjunta de l’eclipsi solar des de l’esplanada situada davant de l’alberg, a 2.122 metres d’altitud.
A les 19.00 hores, els participants pujaran amb el telefèric Coma del Clot fins a l’esplanada de l’alberg Núria Xanascat, on es lliuraran ulleres homologades per observar l’eclipsi. El servei de telefèric per baixar estarà disponible fins a les 20.45 hores.
L’eclipsi solar total del 12 d’agost és un fenomen astronòmic excepcional que no es produïa a Catalunya des de fa més d’un segle. La franja de totalitat travessarà el sud del país, oferint un espectacle que aplegarà centenars de milers de persones. Pel que fa a les estacions de la Molina i Vall de Núria, l’eclipsi es podrà gaudir de forma parcial i serà al voltant d’un 99%.
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