La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
S'ha activat una alerta per temps violent al Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany
La tempesta d'aquest dijous a la tarda ha deixat Santa Coloma de Farners prop d'una hora sense llum i ha provocat petites inundacions en alguns baixos, especialment al nucli antic del municipi. En total, els Bombers han rebut 14 avisos a la localitat, entre els quals quatre per persones atrapades en ascensors, a conseqüència de l'apagada. A banda, els equips d'emergència han hagut d'assistir persones per inundacions i per alguns arbres que han caigut a la via. A més al municipi s'hi ha registrat 47,3 mm de precipitació, segons les dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques de Catalunya (XEMA).
La tempesta també ha afectat amb una gran calamarssada a altres comarques gironines, especialment la Garrotxa, en municipis com Olot, Sant Joan les Fonts i Santa Pau. A la Vall de Bianya s'han registrat danys en cotxes per la pedra que ha caigut en poca estona, que en alguns casos han trencat el vidre del vehicle i inclús al Ripollès la tempesta ha afectat la circulació de l'R3 que s'ha hagut de tallar entre Vic i Ripoll a causa d'un arbre caigut a les vies.
Un centenar d'avisos al 112
En tota Catalunya les tempestes han provocat un total de 400 trucades al 112 amb 174 incidents. La majoria d'alertes han estat per petites inundacions o riscos estructurals concentrades, sobretot, al Gironès (14,15%), la Garrotxa (13,21%), la Selva (13,21%), o el Pla de l'Estany (12,26%), però també al Bages (26,42%).
Avisos per temps violent i previsió de l'episodi
Aquest dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia emès primer un avís per temps violent al Ripollès, la Cerdanya i la Garrotxa.
Més tard, el Meteocat ha ampliat l'avís a la Selva, el Pla de l'Estany i el Gironès i ha advertit que en les properes hores hi pot haver tempestes intenses amb pedra (>2 cm), ratxes de vent fortes (>90 km/h), esclafits i/o tornados.
Protecció Civil ha demanat que s’eviti travessar lleres de rius davant la previsió de fortes pluges per aquest dijous que reguin pràcticament tot Catalunya. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha fet una crida a extremar la prudència i sobretot amb les activitats a l’exterior i amb els desplaçaments amb vehicles.
Tot i la possibilitat de temps violent, Solé ha rebutjat, per ara, enviar un ES-Alert a la població, encara que no ha descartat fer-ho si "algun xàfec queda encallat". El Meteocat preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en tres hores.
En un missatge al seu compte de X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha demanat a la ciutadania la "màxima precaució", especialment en els desplaçaments. Illa ha ressaltat la importància de seguir les indicacions dels serveis d'emergències, no acostar-se a rius, rieres i barrancs i no aparcar en punts inundables.
El cap de l'Àrea de Predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran “de manera lenta” al llarg d’aquest dijous, allargant l’episodi fins a la nit. Ha concretat que, a diferència d’altres dies, en què les tempestes s’han concentrat al Pirineu i Prepirineu, durant la jornada “podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona durant la tarda, i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit”.
Les acumulacions més importants de pluja
A més de la calamarsada, les dades de la XEMA també mostren precipitacions abundants en diversos punts de la demarcació, especialment a les zones de muntanya de la Cerdanya i el Ripollès. L'estació de la Cerdanya, Das - Aeròdrom, és la que ha acumulat més precipitació a les 19.30 hores, amb 54,6 mm, seguida de Setcases, amb 34 mm, i Queralbs - Núria, amb 33,4 mm.
A la Selva també s'han registrat precipitacions destacades en altres punts com Fogars de la Selva amb 17,4 mm i Anglès amb 15,6 mm. També destaquen els 17,5 mm recollits a Banyoles.
Les dades confirmen la incidència de tempestes, que el Meteocat manté sota avís, amb precipitacions registrades arreu de les comarques gironines i que es preveu que acabi l'episodi de pluja sobre la mitjanit.
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