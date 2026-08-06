Les trucades al 112 creixen un 9,5% a les comarques de Girona i superen les 117.000 en mig any
La província va registrar 117.204 avisos, un 9,5% més, en un semestre marcat pels episodis meteorològics
Les comarques de Girona van registrar 117.204 trucades operatives al telèfon d’emergències 112 durant el primer semestre del 2026. Són 10.148 avisos més que en el mateix període de l’any passat, quan se’n van comptabilitzar 107.056, fet que representa un increment del 9,5%.
El creixement gironí va situar-se per sobre de la mitjana catalana, que va ser del 8,2%. La demarcació de Girona va concentrar el 9% de totes les trucades rebudes a Catalunya i es va mantenir com el segon territori amb més avisos, només per darrere de Barcelona.
En el conjunt del país, el 112 va gestionar 1.310.743 trucades operatives durant els primers sis mesos de l’any, una xifra rècord. Els avisos van correspondre a emergències que posteriorment es van derivar als diferents cossos operatius, com ara els Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers de la Generalitat o les policies locals.
L’increment general de l’activitat va estar marcat pels fenòmens meteorològics adversos que es van produir durant el semestre. En concret, sis episodis de vent van generar 11.748 trucades al 112, mentre que vuit episodis d’inundacions en van provocar 6.228. Dos episodis d’incendis forestals van sumar 1.431 avisos.
El balanç de la Generalitat , però, no concreta quantes d’aquestes trucades relacionades amb la meteorologia es van efectuar des de les comarques de Girona. En el conjunt de Catalunya, els avisos operatius per incidents meteorològics van augmentar un 613%, en passar dels 2.020 del primer semestre del 2025 als 14.414 d’aquest any.
Un dels episodis més destacats va tenir lloc entre l’11 i el 17 de febrer, quan les ventades van afectar bona part del país, especialment l’àrea metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. Durant aquells dies, el 112 va gestionar 8.474 trucades vinculades exclusivament amb el vent.
El telèfon d’emergències també va rebre 10.419 trucades durant la jornada de Sant Joan, relacionades amb un total de 5.299 incidents. A més, els avisos vinculats amb la pesta porcina van arribar als 8.134 durant el semestre.
El juny
El juny va ser el mes amb més activitat, amb 272.538 trucades a Catalunya, un 3,7% més que el juny del 2025. El va seguir el maig, amb 236.916 avisos i un increment pròxim al 10%.
A l’abril es van registrar 211.582 trucades, un 6,5% més que un any abans, mentre que el març en va acumular 205.858, amb un creixement de l’11,2%. El gener va tancar amb 198.083 avisos.
Tot i ser el mes amb menys trucades en termes absoluts, el febrer va registrar l’augment interanual més important. Les 185.766 comunicacions rebudes van representar un 13,2% més que les 164.165 del mateix mes del 2025, principalment per l’impacte dels temporals de vent.
Seguretat, salut i trànsit
Les emergències relacionades amb la seguretat van continuar encapçalant l’activitat del 112, amb 426.390 trucades, el 33% del total. Aquesta tipologia va augmentar un 4% respecte de l’any anterior.
En segon lloc es van situar els avisos per demanar assistència sanitària, amb 355.334 trucades i el 27% del total. Els incidents relacionats amb el trànsit van representar el 16%, amb 205.275 comunicacions, gairebé un 14% més que durant el primer semestre del 2025.
Els problemes de civisme van generar 133.376 trucades, un 11,2% més, mentre que els incendis van sumar 64.801 avisos, amb un augment del 14%.
Per territoris, Barcelona va concentrar el 66,9% de les trucades, amb 873.761. Per darrere de la demarcació de Girona es van situar el Camp de Tarragona, amb 96.196 avisos, i el Penedès, amb 83.694.
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