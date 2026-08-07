Deu alumnes gironins reben el Premi Extraordinari de Batxillerat per la seva excel·lència acadèmica
La Generalitat ha publicat al DOGC la llista de 48 estudiants guardonats, que inclou deu joves de les comarques gironines amb notes destacades
Claudia Reyner Ruiz
Deu alumnes de les comarques gironines han estat distingits amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. Els guardons reconeixen els estudiants catalans amb les millors qualificacions i posen en valor «l’esforç, la preparació i el treball» desenvolupats durant l’etapa de batxillerat.
La llista de premiats, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), inclou un total de 48 estudiants de tot Catalunya. Entre els quals hi ha deu joves de les comarques gironines:
- Ariadna Costas, de l’Institut Frederic Martí i Carreras de Palafrugell.
- Joaquim Castillon, de l’Institut La Bisbal de La Bisbal d’Empordà.
- Isil del Pozo, de l’Institut Serrallarga de Blanes.
- Guillem Farrés, de l’Institut Castelló d’Empúries de Castelló d’Empúries.
- Eva Fontàs, de l’Institut de Vilablareix de Vilablareix.
- Aida Maria Ginés, del Montessori-Palau de Girona.
- Guillem Llorenç, de l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona.
- Lucia Ramos, de l’Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols.
- Hector Varona, de l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona.
- Sergi Viader, de l’Institut Puig Cargol de Calonge i Sant Antoni.
Un reconeixement a l’excel·lència acadèmica
Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l’any 1999, tenen per objectiu reconèixer «l’esforç i la preparació» dels estudiants durant els dos cursos de batxillerat. Les proves consten de tres parts i avaluen aspectes com el pensament crític, la gestió i comunicació de la informació i la capacitat de resolució de problemes.
Els guardon atorguen un premi per cada 1.000 alumnes matriculats a segon de batxillerat, sempre que els candidats obtinguin un mínim de 34 punts sobre 40 en el conjunt de les proves.
Aquest any, els exàmens van tenir lloc el 25 de juny i hi van participar 327 alumnes. Per poder optar als premis, els estudiants havien d’acreditar una qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 8,75.
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