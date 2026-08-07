Empresariat Cerdanya reivindica els establiments històrics com a actius econòmics de la comarca
L’entitat empresarial participa en el lliurament dels guardons de la Cambra de Comerç de Girona a la Llibreria Viladesau i l’Hotel del Prado de Puigcerdà
Miquel Spa
Empresariat Cerdanya ha reivindicat el valor dels establiments històrics com a part del teixit econòmic de la comarca durant l’acte de lliurament dels Guardons als Establiments Històrics de la Cambra de Comerç de Girona, que enguany ha reconegut la trajectòria de la Llibreria Viladesau i de l’Hotel del Prado, dos negocis de Puigcerdà amb una llarga trajectòria. La llibreria Viladesau acumula ja 98 anys de trajectòria i l'Hotel del Prado 50 d'hospitalitat cerdana al cor de la vall.
L’acte, aquest dijous, va comptar amb la participació del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega; el diputat de la Diputació de Girona, Alfons Casamajó; l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; representants de l’Ajuntament i el director gerent de la Cambra de Comerç de Girona, Eduard Torrent, així com representants dels dos establiments guardonats.
Per part d’Empresariat Cerdanya hi van assistir el president de l’entitat, Joan Manuel Casanovas, i la vicepresidenta, Mireia Vila. Casanovas ha destacat el compromís de l’organització amb el creixement econòmic de la comarca, el suport al teixit empresarial i la defensa dels interessos de les empreses i els autònoms.
L’entitat agrupa actualment 166 empreses associades, que treballen per impulsar una Cerdanya més competitiva i generar noves oportunitats econòmiques. En aquest context, Casanovas ha felicitat la Cambra de Comerç de Girona per la iniciativa i ha traslladat l’enhorabona a les famílies de la Llibreria Viladesau i de l’Hotel del Prado pel reconeixement a la seva trajectòria.
El president d’Empresariat Cerdanya ha remarcat que el llegat d’aquests negocis «continua ben viu» i que constitueix un exemple de tradició, excel·lència i compromís amb la Cerdanya. L’entitat ha refermat així la voluntat de continuar treballant per enfortir el teixit empresarial i contribuir al desenvolupament econòmic i social de la comarca.
Via: Regió7
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