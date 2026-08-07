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Enxampen un «taxi pirata» que portava passatgers d’Empuriabrava a l'aeroport de Girona

Els Mossos denuncien el conductor i li troben amagat al maleter el distintiu de taxi il·legal

A l’esquerra de la imatge, el vehicle denunciat per fer de taxi pirata, sense cap logotip ni senyal visible; a la dreta, el distintiu de taxi localitzat pels Mossos al maleter.

A l’esquerra de la imatge, el vehicle denunciat per fer de taxi pirata, sense cap logotip ni senyal visible; a la dreta, el distintiu de taxi localitzat pels Mossos al maleter. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vilobí d'Onyar

Els Mossos d’Esquadra han denunciat un conductor per transportar passatgers des d’Empuriabrava fins a l’aeroport de Girona fent presumptament de "taxi pirata" i sense disposar de l’autorització corresponent. Els agents també li van immobilitzar el vehicle després que no fes efectiu el pagament dels 4.001 euros requerits.

Els fets van passar el 4 d’agost. Els Mossos van rebre una trucada que alertava d’un vehicle de color blanc que portava un senyal de taxi al sostre i que estava carregant passatgers a Empuriabrava. La informació també indicava que el cotxe es dirigia cap a l’aeroport gironí.

Una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) va localitzar el vehicle mentre circulava per l’AP-7. En aquell moment, però, el cotxe ja no duia cap distintiu visible que l’identifiqués com a taxi.

Els agents van decidir aturar-lo un cop va arribar a l’aeroport de Girona per evitar que els passatgers poguessin perdre el vol o patir altres problemes derivats de la intervenció policial.

Durant la inspecció del vehicle, els Mossos van trobar dins del maleter el distintiu de taxi que, segons la policia, havia utilitzat anteriorment per recollir els passatgers a Empuriabrava.

Els agents van denunciar el conductor per manca d’autorització per prestar el servei. Com que no va fer efectiu el pagament dels 4.001 euros requerits, van immobilitzar el vehicle.

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El cas arriba cinc mesos després que els Mossos d’Esquadra i una vintena de policies locals es reunissin a Salt en una jornada específica per coordinar els controls sobre el transport de viatgers en turismes, taxis i VTC. La trobada va posar el focus en la prevenció i detecció d’irregularitats i en tres objectius: fer complir la normativa, garantir la seguretat dels passatgers i prevenir la competència deslleial.

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