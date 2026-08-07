Protecció Civil torna a activar l'Inuncat en alerta per tempestes intenses i risc de crescudes de rius i rieres
L'episodi afectarà especialment el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i Osona i pot incloure vent, pedra i esclafits
Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un nou avís per pluges molt intenses per aquest divendres i per a dissabte. Aquest divendres afectarà especialment el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i Osona, mentre que de cara a dissabte s'espera que les pluges impactin al nord-oest del país. Els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot ratxes molt fortes de vent, pedra i esclafits.
Protecció Civil ha demanat extremar la prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i en les activitats que es facin a l’aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
També ha sol·licitat als municipis que revisin els punts inundables habituals i prenguin les mesures preventives necessàries.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) intensificaran la vigilància sobretot a les capçaleres per la possible crescuda de rius i rieres, i l’afectació que això pugui tenir en punts inundables.
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar