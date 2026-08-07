La província de Girona arriba als 840.000 habitants i és on menys creix la població de Catalunya
Catalunya arriba als 8,23 milions d’habitants, gairebé un 1% més que fa un any
La província de Girona té 840.086 habitants a dia 1 de juliol de 2026. Segons les dades provisionals de l’Estadística Contínua de Població de l’INE, la població ha crescut en 4.363 persones respecte fa un any, un 0,52%. De fet, Girona és la província catalana on menys creix la població. Tarragona lidera l’augment amb un 1,6% (14.112 residents més), seguida de Lleida amb un 1,3% (6.279 més que un any enrere) i Barcelona, que té un creixement d’un 0,8% (47.396 persones més).
Durant el darrer any, Catalunya ha guanyat 72.150 habitants (un 0,9%) i ha arribat als 8,23 milions de persones. Totes les demarcacions han guanyat població, i la demarcació de Barcelona supera per primera vegada la xifra dels 6 milions d’habitants, amb 47.396 residents més que l’1 de juliol del 2025. Pel que fa a l’any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants (un 0,38%).
Una vegada més, el creixement és degut a l’arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de persones nascudes fora de l’Estat, el 26,2% de la població. Pel que fa al pes de la població amb nacionalitat estrangera, és el 19,3%. Aquesta diferència s'explica perquè hi ha un grup nombrós de persones nascudes a l’estranger que o bé ja van arribar amb la nacionalitat espanyola o bé l’han adoptat posteriorment.
Si ens fixem en les dades per franges d'edat, els estrangers tenen molt més pes en la franja de població activa jove, entre els 25 i els 44 anys, on se supera el 40% de nascuts a l’estranger. I en concret, entre els catalans d’entre 30 i 40 anys el percentatge d’estrangers frega el 50% i gairebé una de cada dues persones són d’aquest origen.
En el conjunt de l’Estat, la població a Espanya va créixer en 104.178 persones el segon trimestre i se situa actualment en 49,8 milions d’habitants. Les comunitats que van experimentar els majors augments de població durant aquest període van ser el País Valencià (0,43%), les Illes Balears (0,36%) i Astúries (0,29%), mentre que Catalunya es va situar en setena posició (0,27%). Les principals nacionalitats dels immigrants van ser Colòmbia, Veneçuela i Marroc. En termes anuals, l'INE estima que el creixement poblacional a l'Estat va ser de 444.205 persones.
Per la seva banda, Catalunya ha guanyat més de 780.000 habitants en la darrera dècada i ara té un 10,5% més de població que el 2016.
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