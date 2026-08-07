Es queden aturats en un tren de l'R11 a Caldes per culpa de la tempesta i acaben pagant taxis per tornar a casa
Una passatgera assegura que ahir a la tarda van esperar durant hores un autocar alternatiu pels talls de circulació i que, com que no arribava, van acabar buscant una altra manera de tornar a casa
Renfe assegura que els autocars van arribar tard "per les condicions meteorològiques" i lamenta la situació.
Una usuària de la línia R11 denuncia que va acabar agafant un taxi per tornar a casa després que aquest dimecres al vespre la circulació ferroviària quedés interrompuda en els trams de Caldes de Malavella i de Maçanet-Massanes a causa de les condicions meteorològiques adverses. La passatgera assegura que, arran d'aquesta incidència, la primera solució que els van comunicar era habilitar un "autobús direcció Maçanet-Massanes" perquè els viatgers poguessin continuar el trajecte cap a casa.
Tanmateix, explica que, després d'hores d'espera i de preguntar en diverses ocasions al personal d'informació, els van acabar dient que "tampoc tenien comunicació" i que no sabien quan arribaria l'alternativa de transport. Davant d'aquesta situació, diversos usuaris van optar per agafar un taxi per poder arribar al seu destí, ja que "a les deu encara no havia arribat res i a informació ens deien que tampoc tenien notícies".
"Ahir em vaig gastar 30 euros", lamenta l'usuària. A més, recalca que al lloc hi havia persones grans, famílies amb nens i turistes i, per això, critica especialment la manca d'informació. "No va venir ningú a explicar-nos què passava", assegura.
La usuària també explica que els viatgers que "anaven cap a França, els hi van posar autobús", mentre que els que es dirigien cap a Maçanet-Massanes i direcció Barcelona es van quedar esperant.
Més enllà d'aquesta incidència, provocada per les condicions meteorològiques adverses, la passatgera creu que els problemes són habituals a la línia que connecta Girona amb Barcelona. "Sempre que hi ha problemes sembla que afectin la direcció Girona. No és només la tempesta", i lamenta que, com ella, altres "persones es quedin sense cap alternativa".
La resposta de Renfe
Per la seva banda, Renfe explica que la interrupció de la circulació va ser conseqüència de les fortes pluges i defensa que "per qüestions meteorològiques, sempre que es pot, i en funció de la disponibilitat dels autobusos i de les companyies, posem autobusos". La companyia assenyala que, en algunes ocasions, les afectacions a les carreteres impedeixen fins i tot habilitar un servei alternatiu per carretera, com va passar aquest dimecres a la línia RL4, on els autobusos no es van poder posar perquè les carreteres estaven tallades.
Tot i això, comenten que aquest no va ser el cas del tall entre Caldes de Malavella i Maçanet-Massanes, i expliquen que "els autobusos en direcció Barcelona van arribar, però tard", per les condicions meteorològiques i per la dificultat de trobar ràpidament autobusos per totes les afectacions.
"Lamentem molt aquesta situació i les molèsties ocasionades als viatgers", assenyala Renfe, que sosté que sempre intenta oferir alternatives de transport quan les condicions ho permeten.
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