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El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent a les comarques gironines

Reoberta la circulació a la C-37 al túnel de Bracons després de quedar tallada per una forta calamarsada

Els Bombers retirant granissada a Llívia.

Els Bombers retirant granissada a Llívia. / Bombers de la Generalitat

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ACN

ACN

Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent en diverses comarques. Així, durant les pròximes hores, avisa que es pot produir pedra de més de dos centímetres de diàmetre, fort vent, esclafits i mànegues en comarques com la Garrotxa, Lluçanès, Moianès, Osona, Ripollès, Selva o Vallès Oriental. Protecció Civil ha activat aquest divendres en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat). D’altra banda, el Servei Català de Trànsit ha informat que s’ha reobert la circulació a la C-37 al túnel de Bracons en ambdós sentits, tallada per una forta calamarsada.

Els Bombers s’han activat aquesta tarda per diversos serveis relacionats amb les tempestes a Llívia entre els quals s’ha portat a terme gestió de clavegueram o retirada de granissada i arbres de la via pública. A la C-25 una pedregada ha afectat els vehicles que hi circulaven i trencant algun vidre.

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