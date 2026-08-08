Dos mesos d’espera a Girona per renovar el DNI
La Subdelegació del Govern a Girona ha activat un «pla de xoc» per ampliar la capacitat d’atenció els pròxims mesos
Renovar el DNI a les comarques gironines exigeix una espera de gairebé dos mesos, fins i tot ampliant la cerca a totes les oficines de la província. Com a exemple pràctic, una consulta feta el 4 d’agost al portal oficial de cita prèvia de la Policia Nacional mostrava que la primera opció disponible era per al 25 de setembre a Puigcerdà. Per fer el tràmit a la ciutat de Girona, la primera hora que oferia el sistema era el 6 d’octubre, 63 dies després de la consulta.
La cerca ràpida de la pàgina web no oferia cap cita durant l’agost ni en bona part del setembre. Després de Puigcerdà, la primera disponibilitat apareixia el 28 de setembre a Portbou. A la Jonquera calia esperar fins a l’1 d’octubre; a Figueres i Camprodon, fins al dia 5, i a Girona, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols, fins al 6 d’octubre. Accedir a la primera hora disponible obligava, per tant, a esperar 52 dies i desplaçar-se fins a la Cerdanya.
La situació contrastava amb la d’altres províncies consultades al mateix portal. A Tarragona i Lleida encara apareixien cites disponibles a principis de setembre, mentre que en algunes oficines de Terol se’n podien trobar per a finals d’agost, per exemple. La comparació correspon igualment a una consulta puntual, però evidencia que la demora que mostrava el sistema és més acusada a Girona.
Les dates poden variar si es produeixen cancel·lacions o si la Policia Nacional obre noves franges d’atenció. Tot i això, la consulta reflecteix les dificultats per obtenir una cita pròxima en plena temporada d’estiu, una situació davant la qual la Subdelegació del Govern a Girona informa que ha posat en marxa un pla de xoc.
Un pla de xoc
«S’ha posat en marxa un pla de xoc que estarà vigent durant els pròxims mesos i que permetrà incrementar la capacitat d’atenció mitjançant la realització d’hores extraordinàries per part dels efectius de la Policia Nacional», expliquen des de l’ens estatal. La Delegació del Govern preveu valorar els resultats obtinguts quan finalitzi el dispositiu.
Des de la Subdelegació atribueixen una part de la pressió sobre les oficines a l’augment estacional de les sol·licituds. «Durant els mesos d’estiu es produeix un increment estacional de la demanda de cites», assenyalen. Segons l’organisme estatal, «en molts casos, aquest augment respon al fet que nombroses persones decideixen renovar el DNI o el passaport abans de marxar de vacances, fins i tot quan aquests documents encara no han caducat».
El detall del pla, al qual ha tingut accés Diari de Girona, mostra, però, que el reforç d’hores extraordinàries per expedir DNI i passaports no inclou l’agost ni a Girona ni a Lloret de Mar. A la Unitat de Documentació d’Espanyols de Girona es van autoritzar 360 hores extraordinàries al juliol, cap a l’agost i 432 al setembre. Aquestes últimes permetran ampliar l’atenció de dilluns a dijous, de quatre de la tarda a vuit del vespre, amb un màxim de sis taules.
Per a l’últim trimestre s’han sol·licitat 257 hores a l’octubre, 372 al novembre i 288 al desembre. Aquestes hores encara estan pendents de l’autorització de la Subdirecció General de Recursos Humans i Formació.
A Lloret de Mar tampoc hi ha hores extraordinàries autoritzades ni al juliol ni a l’agost. El reforç es concentra al setembre, amb 112 hores, un horari de tres a set de la tarda de dilluns a dimecres i un màxim de dues taules. Per als mesos següents se n’han demanat 88 a l’octubre, 88 al novembre i 96 al desembre, igualment pendents d’aprovació.
El document també recull una petició d’hores extraordinàries per a Sant Feliu de Guíxols, però només per a l’últim trimestre: 77 a l’octubre, 64 al novembre i 24 al desembre. L’ampliació es faria els dimarts i dijous, de tres a set de la tarda, amb un màxim de dues taules. No hi consta cap previsió per a l’agost o el setembre.
Oficines mòbils
Una altra eina de la Policia Nacional per acostar l’expedició de documents als municipis que no disposen d’una oficina estable és la furgoneta Vidoc. Es tracta d’una unitat mòbil equipada amb tot el material tecnològic necessari per tramitar i lliurar el DNI al mateix lloc, sense que el ciutadà s’hagi de desplaçar posteriorment a una comissaria per recollir-lo.
Aquestes unitats estan pensades especialment per donar servei a poblacions allunyades de les oficines de documentació i facilitar el tràmit a persones amb més dificultats per desplaçar-se. La seva presència, però, depèn de les actuacions programades a cada municipi i no substitueix el sistema ordinari de cita prèvia.
Així mateix, l’espera no és la mateixa per a tots els documents. Una consulta paral·lela per renovar o expedir el passaport, buscant disponibilitat a partir del 6 d’agost, oferia dates sensiblement més pròximes. La primera apareixia el 7 de setembre a Puigcerdà, mentre que Girona i Sant Feliu de Guíxols tenien disponibilitat l’endemà, 8 de setembre.
A Lloret de Mar hi havia hores el 14 de setembre; a Portbou, el dia 24; a la Jonquera, el 27; a Figueres, el 2 d’octubre, i a Camprodon, el 3. A la ciutat de Girona, per tant, la diferència entre els dos tràmits era de gairebé un mes: 8 de setembre per al passaport i 6 d’octubre per al DNI. Aquestes dates també poden canviar amb l’obertura de noves hores o les anul·lacions dels usuaris. La comparació mostra, però, que en el moment de la consulta la demora era especialment acusada per renovar el document nacional d’identitat.
Tràmits d’estrangeria
La Subdelegació afegeix un altre factor per explicar la pressió sobre el sistema: l’augment dels tràmits relacionats amb estrangeria. «A aquesta circumstància s’hi afegeix l’increment de tràmits relacionats amb estrangeria», afirmen.
Segons detallen, l’Oficina d’Estrangeria ha intensificat la resolució d’expedients i «ja ha resolt la totalitat dels procediments d’arrelament pendents». A més, les persones sol·licitants acollides al procés de regularització extraordinària «estan començant a rebre les seves resolucions favorables», fet que els permet demanar cita per expedir la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE). «Aquesta acumulació de demandes contribueix puntualment a una major pressió sobre el sistema de cites», sostenen des de la Subdelegació. Les hores extraordinàries destinades a expedir TIE es comptabilitzen, però, separadament de les previstes per als DNI i passaports.
En el cas de la documentació d’estrangeria, sí que hi ha reforços durant l’agost. Girona disposa de 136 hores extraordinàries autoritzades; Figueres, de 96, i Lloret de Mar, de 136. Al setembre, el dispositiu preveu 360 hores a Girona, 96 a Figueres i 144 a Lloret.
Tanmateix, a Girona, aquestes hores permeten ampliar l’atenció per tramitar documentació d’estrangeria de dos quarts de quatre a dos quarts de set de la tarda, de dilluns a dijous, amb un màxim de sis taules. Figueres obre dues tardes a la setmana, de tres a nou, amb dues taules, mentre que Lloret ho fa de dilluns a dijous, de tres a set, també amb un màxim de dues.
«Provar sort»
Davant la falta de cites pròximes, alguns ciutadans opten per presentar-se directament a les dependències policials i provar de ser atesos sense reserva. És el cas d’Ezequiel Sánchez, un ciutadà de Girona que necessitava tenir el document en vigor abans de marxar de viatge. «Havia de renovar el DNI per poder anar de creuer i no podia aconseguir cita, però em vaig presentar un matí sense hora i me’l van fer sense cap problema», explica.
La seva experiència, però, no garanteix que les comissaries puguin atendre sempre les persones que hi vagin sense cita prèvia.
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