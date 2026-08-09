Agricultura retira la fusta caiguda amb les ventades en més de 260 hectàrees de bosc públic al Ripollès
A Vilallonga de Ter s'estan construint vials nous per accedir a la zona més afectada
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació retira la fusta afectada per les ventades que hi ha en les més de 260 hectàrees de bosc públic al Ripollès. L'extensió està repartida entre Rompudes i Montroig al municipi de Pardines, la muntanya de Sant Miquel de Setcases i el Bac d'Abella a Vilallonga de Ter. Es calcula que s'hauran de retirar unes 14.700 tones de fusta, tot i que la xifra de Vilallonga és una previsió tècnica. De fet, en aquest punt el departament està construint vials nous per arribar a la zona més afectada per l'episodi de vent i comprovar quantes tones de fusta s'hauran de retirar.
Les ventades van afectar més de 260 hectàrees de bosc públic que hi ha a la comarca del Ripollès. En el forest de Rompudes, Montroig i altres, a Pardines, es calcula que hi ha 115 hectàrees afectades amb tres graus de dany, en funció del percentatge d'arbres afectats. En aquest cas, el Departament d'Agricultura ha adjudicat a l'empresa Lignia Forestal SL l'extracció de la fusta, unes 4.500 tones de pi negre, làrix i avet. També s'adequaran unes set quilòmetres de vials forestals i l'empresa assumeix els treballs a cost zero però es quedarà la fusta com a contrapartida.
Per la seva banda, la muntanya de Sant Miquel de Setcases l'afectació és de 103 hectàrees amb un grau d'entre el 15% i el 40% dels arbres, en funció de la zona. En aquesta ocasió, l'empresa encarregada de treure la fusta serà Explotació Forestal Catalunya SLU i hauran de retirar 4.000 tones de pi negre, també a cost zero. El termini màxim és l'1 de novembre.
A Bac d'Abella, forest municipal de Vilallonga de Ter, el vent va afectar 41 hectàrees, amb una estimació tècnica d'unes 6.215 tones de fusta caiguda. Fins ara la zona no tenia cap classe d'accés. El Departament ha impulsat l'obertura de 2.169 metres de vial nou i l'arranjament de 844 metres més, amb tres giradors i quatre punts de drenatge, per un import de 47.677 euros, adjudicat a l'empresa Excavacions Lluís Icart SL, amb un termini d'execució de dos mesos. Un cop obert el vial, es podrà iniciar en una segona fase la retirada de la fusta i la col·locació de trampes de feromones per al control preventiu d'insectes perforadors.
El departament remarca que la urgència de les actuacions ve motivada pel risc d'incendi que hi ha a la zona. El fet que hi hagi tota aquesta fusta enmig del bosc representa un perill per les condicions climatològiques que hi ha. A més, també suposa un risc per a les persones i també un risc per a plagues d'insectes perforadors que es podria provocar si no es treu la fusta morta ràpidament.
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