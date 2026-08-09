Documenten per primera vegada la presència del ratpenat del nord a la península Ibèrica al Parc Natural del Cadí-Moixeró
La troballa excepcional amplia la distribució d'aquest quiròpter més enllà d'Escadinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps
Una expedició científica al Parc Natural del Cadí-Moixeró ha documentat per primera vegada la presència del ratpenat del nord ('Cnephaeus nilssonii') a la península Ibèrica. Es tracta d'una troballa excepcional perquè amplia el rang de distribució coneguda d'aquest quiròpter, que fins ara es limitava a les regions boreals d'Europa i els Alps. Investigadors del grup de recerca BiBio, que forma part del Centre Tecnològic BETA i el museu de Ciències Naturals de Granollers van capturar l'exemplar el passat 20 de juliol durant una campanya de mostreig. En una sola nit de treball, l'equip de professionals va capturar 231 ratpenats de 12 espècies diferents.
Fins ara, les captures publicades i acceptades per la comunitat científica situaven el límit occidental del ratpenat del nord (Cnephaeus nilssonii) als Alps. Aquesta espècie de quiròpter és considerada com una de les més septentrionals del planeta i les seves poblacions arriben a estendre's per Escandinàvia, Finàlndia i Rússia i és l'única que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar Àrtic. Aquesta distribució reflecteix la seva adaptació a ambients freds i a hiverns molt rigorosos, gràcies a una elevada capacitat d'entrar en estat de torpor i reduir el metabolisme per estalviar energia.
Ara, caldrà esclarir si es tracta d'una població desconeguda establerta a la serralada o si es tracta d'un individu que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes, o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no han estat detectades a les serralades del sud d'Europa. També caldrà analitzar quin vincle podria tenir aquesta descoberta amb la presència del ratpenat argentat (Vespertilio murinus), una altra espècie de distribució nòrdica identificada recentment pel mateix equip investigador al Parc Natural del Cadí-Moixerò.
Actualment, l'equip està completant l'estudi morfològic i genètic de l'exemplar i prepara una publicació científica que descriurà aquesta primera cita d'aquest animal a la península Ibèrica.
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