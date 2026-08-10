Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
miradors eclipsi Gironatemps eclipsi GironaEl Celler de Can Rocaradars Gironaestrangers Gironafitxatges Gironaagenda Girona
instagramlinkedin

Aires de Garbet 2021, de la DOP Empordà, distingit entre els millors vins 2026 pel Ministeri d'Agricultura

Aires de Garbet, elaborat per Caves del Castell de Peralada, és un vi elaborat exclusivament amb garnatxa procedent de la finca Garbet

La finca Garbet on s'el·labora l'Aires de Garbet.

La finca Garbet on s'el·labora l'Aires de Garbet. / Perelada

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Girona

Aires de Garbet 2021 i Cuvée D.S.2019 han estat distingits entre els millors vins 2026 pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concretament, el ministeri ha publicat aquest dimarts l'ordre de concessió dels premis Aliments d'Espanya als millors vins 2026, que promou els vins emparats per les Denominacions d'Origen Protegit (DOP). En la categoria de millor vi negre el premiat és Aires de Garbet 2021, de la DOP Empordà, elaborat per Caves del Castell de Peralada, de Peralada (Alt Empordà). En la categoria de millor vi escumós el reconeixement se l'emporta el Cuvée D.S.2019, de la DOP Cava, elaborat per Freixenet, de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès).

Aires de Garbet, elaborat per Caves del Castell de Peralada, és un vi elaborat exclusivament amb garnatxa procedent de la finca Garbet, criat en botes de roure francès. Segons el ministeri, el jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament del mitjà rural i la seva projecció internacional.

Respecte el cava premiat de Freixenet, Cuvée D.S.2019, se'n destaca la seva "complexitat aromàtica, textura cremosa i equilibri". El jurat ha reconegut el lideratge Internacional de la companyia, la seva aposta per la innovació tecnològica, la sostenibilitat i la contribució "al desenvolupament econòmic i social del territori".

Notícies relacionades

En la categoria de vi blanc el premiat és Los Altares 2016 (DOP Rioja), en la de rosat Inurrieta Mediodía Rosado 2025 (DOP Navarra) i en la de vi de licor Fino La Honda (DOP Jerez-Xerès-Sherry). En aquesta edició dels premis han participat un total de 23 cellers, sis en la modalitat de vi negre, cinc en la de blanc, tres en la de rosat, quatre en la d'escumós i cinc en la de vi de licor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents