Un càmping de la Vall de Bianya, guardonat amb la màxima distinció en eficiència energètica
Cabanyes entre Valls es converteix en el primer allotjament turístic de Catalunya amb la certificació Passivhaus
El càmping Cabanyes entre Valls de la Vall de Bianya s'ha convertit en el primer allotjament turístic de Catalunya en obtenir la certificació Passivhaus, l'estàndard internacional més exigent en eficiència energètica aplicada a l'edificació. Aquest distintiu reconeix els edificis que assoleixen un consum energètic gairebé nul gràcies a un disseny i una construcció d'alt rendiment.
La certificació Passivhaus, desenvolupada pel Passivhaus Institut, acredita edificis capaços de reduir fins a un 90% el consum energètic destinat a climatització respecte d'una construcció convencional, gràcies a un excel·lent aïllament tèrmic, una elevada hermeticitat, una ventilació mecànica amb recuperació de calor i un acurat disseny bioclimàtic.
L'Associació de Càmpings de Girona considera que el guardó consolida l'establiment garrotxí com un referent en sostenibilitat i innovació dins del sector turístic i que aquesta fita "és una mostra més del compromís dels càmpings gironins amb un model turístic cada vegada més sostenible, innovador i respectuós amb l'entorn". Asseguren que Cabanyes entre Valls demostra que és possible assolir els estàndards més exigents d'eficiència energètica sense renunciar a oferir "una experiència turística d'excel·lència".
Des de l'Associació afirmen que Cabanyes entre Valls "és un projecte que ha fet de la sostenibilitat un dels seus principals trets d'identitat". Ubicat als límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, les seves cabanes s'integren de manera respectuosa en el paisatge gràcies a l'ús de fusta certificada, un disseny bioclimàtic que aprofita els recursos naturals i solucions constructives pensades per minimitzar l'impacte ambiental. En alguns casos, fins i tot, els arbres existents formen part de la mateixa arquitectura de les cabanes.
L'Associació explica que aquest reconeixement arriba en un context en què la normativa europea impulsa edificis de consum energètic gairebé nul i reforça el paper que poden jugar els allotjaments turístics en la transició energètica. Asseguren els establiments que hi estan associats desenvolupen iniciatives per reduir l'impacte ambiental, millorar l'eficiència energètica, gestionar de manera responsable els recursos naturals i integrar-se de forma respectuosa en el territori, "consolidant les comarques gironines com una destinació capdavantera en turisme sostenible".
L'acte oficial de lliurament de la certificació tindrà lloc el 30 de setembre a les instal·lacions de Cabanyes entre Valls. El distintiu serà lliurat per Micheel Wassouf, director d'Energiehaus i un dels principals certificadors Passivhaus de l'Estat, i l'acte comptarà també amb la participació de l'arquitecta Montse Gou, responsable del projecte i Certified Passive House Designer (CPHD).
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