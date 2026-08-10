L'Hospital de Cerdanya tanca favorablement el litigi fiscal dels seus professionals transfronterers
Espanya i França reconeixen la seva naturalesa binacional i posen fi a la doble imposició que afectava 33 treballadors
Marc Codinas (ACN)
L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Hospital de Cerdanya ha anunciat que el procediment obert per la doble imposició fiscal que afectava part dels seus professionals transfronterers ha culminat amb una resolució favorable per a tots els afectats, després que la setmana passada l'últim dels treballadors cobrés els diners pendents. L'acord, assolit entre Espanya i França en el marc del procediment amistós del conveni bilateral de doble imposició, estableix que els treballadors residents fiscals a França han de tributar exclusivament allà. L'Agència Tributària espanyola ha anul·lat les liquidacions provisionals practicades i ha retornat els imports ingressats més els interessos de demora dels pagaments indeguts.
El conflicte es va originar el 2023, quan 33 treballadors fronterers de nacionalitat espanyola van rebre notificacions de l'Agència Estatal Tributària Espanyola que qüestionaven el model fiscal aplicat per l'entitat des del 2014, en considerar que l'AECT-HC era una entitat pública dependent de la Generalitat i, per tant, integrada en l'Administració de l'Estat. La direcció de l'Hospital, amb el suport del CatSalut i el Departament d'Economia i Finances i en coordinació amb el Comitè d'Empresa, va defensar la naturalesa binacional de l'entitat, mentre que el Tresor Públic francès validava l'actuació seguida fins aleshores i promovia l'activació del procediment amistós entre els dos estats. L'acord definitiu es va confirmar l'octubre de 2025 i s'ha executat mitjançant resolucions administratives individuals.
El director general de l'AECT Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha destacat que la resolució “reconeix la singularitat com a hospital binacional, cogovernat, cofinançat i cogestionat entre la República Francesa i la Generalitat” i confirma que l'entitat ha actuat correctament des del 2014. “És inèdit una solució d'aquestes característiques, on uns reconeixen que s'han equivocat”, ha afirmat. Conill ha explicat que la darrera reunió de conciliació es va allargar fins a l'octubre de 2025, en part perquè alguns treballadors que havien iniciat causes judicials van haver de renunciar-hi, i que en algun cas hi va haver discrepàncies sobre les quantitats a retornar.
L'equip directiu ha agraït la implicació dels professionals afectats i ha expressat la voluntat de continuar avançant en el reconeixement dels treballadors de l'AECT-HC com a veritables professionals transfronterers, i també en l'homogeneïtzació progressiva de les seves condicions laborals.
- Es compliquen els fitxatges de Brian Fariñas i Dani Martínez pel Girona
- Torroella de Montgrí inicia la commemoració dels 50 anys de la gran manifestació en defensa del riu Ter
- Les imatges dels 40 anys d'El Celler de Can Roca
- Catalunya activa l’'alerta màxima' per l’eclipsi
- «¿He de deixar que la meva filla de 14 anys surti sola amb les seves amigues a la festa major, on l’alcohol corre lliurement?»
- L’espectacular poble de conte a menys de dues hores de Girona
- El Celler de Can Roca compleix 'els primers' quaranta anys
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles