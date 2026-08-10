L'Hospital Santa Caterina rep 18.350 euros de la Fundació Oncolliga Girona per millorar l'atenció sanitària
Amb els fons de la dotzena edició de l'Oncotrail, s'ha incorporat un sistema de teràpia respiratòria, una butaca per a persones amb obesitat i un walking test
L'Hospital Santa Caterina ha rebut una nova donació de 18.350 euros a càrrec de la Fundació Oncolliga Girona, procedent dels fons recaptats en la dotzena edició de l'Oncotrail. El donatiu ha permès adquirir nou equipament destinat a millorar l'atenció dels pacients de la Unitat de Cures Pal·liatives i de l'Hospital de Dia. S’ha comprat un sistema de teràpia respiratòria, una butaca per a persones amb obesitat i un walking test per millorar l'atenció i el confort dels pacients.
L'AIRVO-3, és un sistema de teràpia respiratòria d'alt flux que administra aire escalfat i humidificat amb una concentració d'oxigen ajustable a les necessitats de cada pacient. Aquest equip ajuda a alleujar la sensació d'ofec, millora el confort respiratori i facilita una millor oxigenació en persones amb insuficiència respiratòria, evitant en molts casos tècniques més invasives. Des de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), expliquen que a la Unitat de Cures Pal·liatives, aquesta tecnologia representa una eina molt valuosa per controlar un dels símptomes que més impacten en la qualitat de vida dels pacients: la dificultat per respirar.
La donació també ha permès incorporar una butaca específica per a persones amb obesitat. Aquest equipament té la intenció de garantir que tots els pacients, independentment de la seva complexitat física, puguin disposar d'un espai còmode i segur durant els ingressos.
Per la seva banda, l'Hospital de Dia ha incorporat un walking test, un equip que permet realitzar la prova de la marxa de sis minuts, una exploració funcional utilitzada per valorar la capacitat física dels pacients i la resposta de l'organisme a l'esforç. Durant la prova es monitoritzen diferents paràmetres, com la distància recorreguda, la freqüència cardíaca o la saturació d'oxigen, proporcionant informació per avaluar l'estat funcional del pacient, seguir l'evolució de diverses patologies i adaptar els tractaments de manera individualitzada.
Unitat de Cures Pal·liatives
La Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Santa Caterina atén persones que es troben en una fase avançada d'una malaltia complexa i progressiva, amb necessitats assistencials molt específiques. L'objectiu de l'equip és alleujar el patiment, controlar els símptomes, preservar l'autonomia i oferir suport emocional tant als pacients com a les seves famílies.
La unitat disposa de 20 llits i atén prop de 400 pacients cada any, amb una estada mitjana de tretze dies. Aproximadament el 80% dels ingressos corresponen a persones amb malalties oncològiques, mentre que la resta són pacients amb patologies respiratòries, cardíaques, renals o malalties neurodegeneratives. L'àrea de referència inclou el Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany, i treballa de manera coordinada amb els hospitals comarcals, l'atenció primària, els equips d'atenció domiciliària i la xarxa sociosanitària de la Regió Sanitària de Girona.
Representants de la Fundació Oncolliga Girona i de l'organització de l'Oncotrail han visitat l'Hospital Santa Caterina per conèixer de primera mà els nous equips adquirits gràcies a la donació. Durant la trobada, els responsables de l'IAS han volgut agrair el compromís de la Fundació Oncolliga Girona i posar en valor l'impacte que té l'Oncotrail en la millora de l'atenció als pacients dels hospitals gironins.
Oncotrail
L'Oncotrail és un repte esportiu i solidari per equips que consisteix a recórrer 100 quilòmetres pels camins de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell. Cada equip participant fa un donatiu mínim per inscriure's i, gràcies a la col·laboració de centenars de voluntaris, patrocinadors i participants, la totalitat dels fons recaptats es destina a millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer i de les seves famílies.
Una part important de la recaptació es destina anualment als hospitals gironins per finançar equipaments que contribueixen a millorar el confort dels pacients i la qualitat de l'assistència sanitària.
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