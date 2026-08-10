Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
A la ciutat de Girona destaca un mirador a Montjuïc i a Figueres el Castell de Sant Ferran, mentre també hi ha altres punts elevats de la costa a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o Palamós
Aquest dimecres arriba l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost, un fenomen únic que no es repetirà fins d'aquí a 154 anys. Tot i que a la província de Girona serà parcial, també es podrà observar i serà aproximadament d'un 99%. Un factor imprescindible és trobar un bon lloc per veure'l amb claredat, ja que el fet que es produeixi al vespre, entre les 19:30 h i les 21:00 h, obliga a buscar miradors, camps oberts, terrasses elevades o espais sense muntanyes, arbres ni edificis cap a ponent.
En aquest sentit, la pàgina web treseclipses.es destaca els miradors de la província de Girona amb millor visibilitat per veure el fenomen. A la ciutat de Girona hi apareix un mirador de Montjuïc, tot i que la Torre de Sant Domènec o la Torre dels Socors a la muralla també seran bones ubicacions, i a Figueres en destaca el Castell de Sant Ferran. També apareixen altres punts elevats de la costa a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o Palamós. El punt més interior es troba a Banyoles.
- Mirador de Sant Ramon, Begur
- Mirador d’en Josep Pla, Pals
- Mirador de Joaquim Turró i Roselló al far de Sant Sebastià, Llafranc (Palafrugell)
- Mirador d’Agustí Pera i Planells a Montjuïc, Girona
- Mirador Joan de Palau al Puig d'en Colomer, Banyoles
- Torre de les Hores, Peratallada (Forallac)
- Castell de Sant Ferran, Figueres
- Ermita de Sant Elm, Sant Feliu de Guíxols
- Mirador de la Plaça Murada, Palamós
Val a dir que la Torre de les Hores a Peratallada estarà oberta fins les 21 h en el seu horari habitual, però es tracta d'un espai molt reduït on només hi caben 20 persones (i cal comprar entrada). Per altra banda, el Castell de Sant Ferran de Figueres tancarà a les 20 h del vespre i, per tant, no es podrà veure l'eclipsi sencer des de dins, però sí que es podrà observar des del perímetre exterior que rodeja la construcció. L'Ajuntament ha explicat que el punt on es podrà veure millor serà des d’una cantonada del sector oest del camí que voreja exteriorment la fortalesa (davant, queda la perspectiva de la carretera de Llers GIP-5106 passant per sobre l’autopista i, a la dreta, l’aqüeducte dels Arcs).
Els municipis amb més bona visibilitat
La pàgina web també enumera les poblacions amb millor visibilitat a les comarques gironines. Destaca, en aquest ordre, Ullà, Regencós, Jafre, Serra de Daró, Flaçà, Cassà de la Selva, Garrigoles, Viladamat, Sant Mori i Santa Cristina d’Aro. Per fer aquests rànquings s'ha tingut en compte l'horitzó real, la magnitud i la durada de l'eclipsi.
Pel que fa al percentatge d'ocultació del Sol, les variacions entre municipis gironins són força petites. A la ciutat de Girona, per exemple, la Lluna cobrirà el 99% del Sol. Els municipis on l'ocultació serà més gran són els que estan més situats al sud de la província. Breda, Blanes, Hostalric i Riells i Biabrea rondaran el 99,4%, mentre a l’altra banda se situen Colera i Portbou, a l’extrem nord, amb una ocultació al voltant del 98,4%.
Només observant el mapa es pot veure que tots els miradors i poblacions estan situats a la part més oriental de la província. La majoria es concentra a les zones més properes a la costa on el terreny és més pla. De fet, al mapa no hi ha cap punt destacat a la Selva, la Garrotxa, el Ripollès o la Cerdanya. Això no vol dir que des d'aquestes comarques no es pugui veure, però degut a l'orografia caldrà pujar a un lloc elevat entre muntanyes.
La pàgina web notifica que aquest llistat no és un catàleg oficial ni una recomanació de llocs on desplaçar-se. Assegura que no proposa, condiciona ni certifica aquests emplaçaments, només els ordena mitjançant un model propi que estima les condicions d'observació de l'eclipsi. Per precaució davant el risc d'incendis forestals, han exclòs d'aquesta llista els punts d'observació situats en zones forestals i asseguren que l'anàlisi no té en compte edificis, arbres ni altres estructures properes que puguin ocultar l'horitzó. Per últim, recomana consultar sempre la informació actualitzada de les autoritats locals abans de desplaçar-s'hi, respectar els accessos autoritzats i complir qualsevol restricció o mesura especial de seguretat.
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