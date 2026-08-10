La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
El nombre de residents amb nacionalitat estrangera augmenta a les onze poblacions més grans, amb Olot i Palamós al capdavant de l’increment percentual
La població de nacionalitat estrangera ha augmentat entre el 2023 i el 2025 als municipis més poblats de les comarques gironines. Tot i això, aquest creixement no sempre s’ha traduït en un increment del seu pes sobre el conjunt dels habitants: el percentatge ha disminuït a Salt, Lloret de Mar i Banyoles, on la població total ha crescut més de pressa.
A la resta de grans municipis —Girona, Figueres, Blanes, Olot, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Palamós— ha augmentat tant el nombre absolut de residents estrangers com el percentatge que representen, segons les dades del Cens anual de població publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’anàlisi inclou els municipis gironins que superaven els 18.000 habitants a 1 de gener del 2025.
Olot és el municipi on més ha crescut el pes de la població estrangera durant aquests dos anys. Ha passat del 25,36% el 2023 al 27,78% el 2025, un increment de 2,42 punts percentuals. El nombre de persones amb nacionalitat estrangera ha augmentat de 9.637 a 10.979, és a dir, en 1.342 residents.
Molt a prop se situa Palamós, on el percentatge ha avançat del 15,05% al 17,36%, 2,31 punts més. La població estrangera ha passat de 2.759 a 3.285 persones, un augment de 526 residents. Malgrat aquest increment, continua sent la localitat amb el percentatge més baix entre els onze municipis analitzats.
També destaca Sant Feliu de Guíxols, que passa del 19,41% al 20,62%, mentre que a Girona el percentatge avança del 20,74% al 21,92%. La capital gironina és, alhora, la ciutat que concentra més població estrangera en nombres absoluts: 23.753 persones el 2025, davant de les 21.578 de dos anys abans.
A Figueres, el pes de la població estrangera ha crescut del 28,17% al 29,27%, amb 14.506 residents de nacionalitat estrangera el 2025. Palafrugell ha passat del 23,72% al 24,73%, mentre que Blanes ha avançat del 18,83% al 19,67%. L’augment és més moderat a Roses, on el percentatge ha pujat del 30,08% al 30,30%.
Més residents estrangers, però menys pes a Salt
El cas de Salt és diferent. El municipi tenia 12.590 residents de nacionalitat estrangera el 2023 i en comptabilitzava 12.827 el 2025, 237 més. Malgrat aquest increment, el seu pes sobre el conjunt de la població ha baixat del 37,77% al 37,07%.
La causa és que el creixement global del municipi ha estat superior. La població total de Salt ha passat de 33.337 a 34.603 persones en dos anys, un augment de 1.266 habitants. Per tant, no hi ha menys població estrangera, sinó que representa una proporció inferior del total. La disminució del percentatge ha estat continuada, ja que el 2024 ja havia baixat fins al 37,34%.
Es produeix una situació semblant a Banyoles. El nombre de residents estrangers ha passat de 3.974 el 2023 a 3.997 el 2025, només 23 més, mentre que la població total ha crescut de 20.492 a 20.887 habitants. Això ha fet que el percentatge baixi del 19,39% al 19,14%.
A Lloret de Mar, la població estrangera també és lleugerament superior a la del 2023, ja que ha passat de 15.990 a 16.138 persones. Tanmateix, el percentatge ha disminuït del 38,85% al 38,48%. L’evolució no ha estat lineal, ja que el 2024 havia arribat a 16.728 residents estrangers i al 39,70% del conjunt de la població, abans de retrocedir durant l’últim any.
Malgrat aquesta disminució, Lloret i Salt continuen encapçalant el rànquing de població estrangera entre els grans municipis gironins. El 2025 representava el 38,48% dels habitants de Lloret i el 37,07% dels de Salt. A continuació se situaven Roses, amb el 30,30%; Figueres, amb el 29,27%, i Olot, amb el 27,78%.
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