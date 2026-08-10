Quin temps farà durant l'eclipsi?
Els núvols podrien fer la guitza, especialment al Pirineu gironí
La predicció especial de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a l’eclipsi, elaborada aquest diumenge, preveu que durant la tarda es desenvolupin nuvolades al terç oriental peninsular, de manera que poden afectar les comarques gironines. El Pirineu gironí seria la zona amb més risc de núvols i ruixats: l’agència assenyala específicament una probabilitat més alta d’alguna tempesta o ruixat aïllat al Pirineu oriental. Serien precipitacions, en principi, d’escassa intensitat. Tot i així, l'agència recorda que les nuvolades altes poden permetre igualment veure l’eclipsi.
Respecte a les temperatures, es preveu que la calor sigui intensa. Bona part de l’interior gironí es trobarà en la franja dels 32-36 graus, amb valors més baixos al litoral i sobretot al Pirineu.
Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) pronostica temps majoritàriament estable a les comarques gironines, amb més núvols i una mica més d’incertesa a mesura que ens acostem al Pirineu. Per comarques, l'eclipsi es veuria millor al Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i sectors de la costa, mentre que el Ripollès, la Cerdanya i possiblement la Garrotxa presenten més risc de nuvolades.
Pel que fa a la ciutat de Girona, les previsions del Meteocat i Aemet apunten a escenaris diferents. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu cel serè, una màxima de 34 graus i només un 4% de probabilitat de pluja, mentre que Aemet és més prudent i pronostica intervals de núvols durant la tarda i el vespre, amb un 20% de probabilitat de precipitació i una temperatura màxima que podria arribar als 37 graus. Així, mentre el Meteocat dibuixa ara per ara unes condicions favorables per observar l’eclipsi a Girona, Aemet alerta que la nuvolositat de tarda podria dificultar-ne puntualment la visibilitat.
Aemet ha reforçat les seves prediccions meteorològiques de cara a l’eclipsi de dimecres. Des de divendres passat emet un butlletí de predicció meteorològica especial amb actualitzacions diàries fins el dia del fenomen. Com que la presència de núvols és el que més preocupa, l'agència ha inclòs aquest paràmetre clau en les seves prediccions. La previsió també es pot consultar en un visor interactiu accessible des de la web trioeclipses.es.
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