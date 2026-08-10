Detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP-7 i alerten que alguns poden portar malalties
La majoria són gossos que venen de països de l'est i el benefici per a les màfies es pot multiplicar per vint
Els Mossos d'Esquadra han detectat un increment del tràfic d'animals, especialment gossos, a través de l'AP-7. En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen "sense cap control". De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per deu o per vint els beneficis, un cop han venut el gos. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. "Sempre hi ha alguna baixa, però el negoci hi és i, per això, s'està fent", assenyala el cap de l'URMA a Girona, Toni Martín.
"Per l'AP-7 entren moltes coses, és un punt crític al ser fronterer". És el caporal i cap de l'URMA dels Mossos de Girona, Toni Martín. I una de les principals preocupacions de Martín són els animals que algunes bandes es dediquen a entrar a l'estat, provinents de països de l'est. Bàsicament, són gossos de races molt buscades, com chihuahua, teckel, labrador o golden retriever.
El cap de la URMA explica que es tracta d'un negoci especialment lucratiu, ja que el benefici es pot multiplicar per deu o fins i tot per vint. En alguns casos, els traficants d'animals paguen a 100 euros l'exemplar i el revenen primer a 500 a un intermediari i, finalment, aquest el pot vendre a un particular per 2.000 euros. "És molt rendible, per això se segueix fent", assenyala.
El problema és que molts d'aquests gossos arriben sense els controls sanitaris pertinents i això fa que "hi hagi algunes baixes". A més, alguns poden portar malalties que es desenvolupen quan el client final ha comprat el gos.
"La persona es pensa que compra un animal amb les garanties sanitàries i, com que ve de fora i no s'ha controlat com s'ha criat i el perfil genètic no és l'adequat, i es troben que el gos desenvolupa una malaltia posteriorment. Amb això ens hi trobem bastant", assenyala el caporal i cap de la URMA a Girona.
Martín, però, explica que el control de tràfic d'animals no només es concentra en aquells que ho fan de manera il·legal, sinó que també han d'estar pendents dels que treballen correctament i que tenen la documentació de transport internacional pertinent. "El problema és que per aquí passa tothom i nosaltres hem d'intervenir en aquells que es queden a la regió i en els que marxen", explica.
Animals, residus i medi natural
El tràfic d'animals és només una de les funcions que fa la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos a Girona. De fet, la principal activitat que ocupa els agents és l'abocament incontrolat de residus al medi natural, una pràctica que ha anat en augment els darrers anys.
Això inclou des d'empreses -moltes dedicades a la construcció- que porten les deixalles en punts amagats per evitar fer una gestió correcta, però més cara dels residus, a tallers il·legals que treballen de forma fraudulenta i no tenen ni els permisos ni els estris necessaris per a la gestió dels olis o altres productes que acaben abocats a qualsevol lloc.
Els agents de la URMA a Girona patrullen constantment en punts concrets on saben que es deixen residus de tota mena i de tota activitat. Rieres o zones boscoses són espais on es troben sovint amb problemàtiques determinades.
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