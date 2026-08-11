Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona
El Meteocat preveu per aquest dimarts més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i un episodi de calor intensa a partir de dimecres
Protecció Civil ha posat aquest dimarts en prealerta el pla INUNCAT davant la previsió de pluges intenses al Pirineu, el Prepirineu i l’interior de les comarques de Girona. Segons l’avís actualitzat pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent. L’avís estarà vigent des de les 14.00 hores d’aquest dimarts fins a les 02.00 hores de dimecres i el grau de perill màxim previst és de 3 sobre 6.
El Meteocat situa les zones amb més perill en àrees del Pirineu i el Prepirineu, mentre que una franja més extensa del nord i l’interior de Catalunya queda sota un nivell de perill inferior. La probabilitat de superar el llindar de 20 litres en mitja hora varia en funció de la comarca i de la franja horària.
Protecció Civil ha demanat precaució davant els xàfecs, que es preveuen principalment a partir del migdia. L’avís del Meteocat assenyala que la distribució del fenomen dins de les zones afectades serà local.
Calor intensa a partir de dimecres
Paral·lelament, el Servei Meteorològic ha actualitzat els avisos per calor intensa de cara als pròxims dies. L’episodi començarà a partir de les 14.00 hores de dimecres i es mantindrà fins divendres, segons el Meteocat. El grau de perill màxim de l’episodi pot arribar a 2 sobre 6.
Per aquest dimecres, l’avís afecta especialment comarques de Ponent durant les hores centrals de la tarda, amb un grau de perill d’1 sobre 6. El Meteocat també ha activat un avís per calor nocturna intensa entre les 02.00 i les 08.00 hores de dimecres, principalment en sectors del litoral i del sud del país. En aquest cas, el grau de perill màxim és també d’1 sobre 6.
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