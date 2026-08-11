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Els Bombers rescaten un jove indisposat al refugi vell d'Ulldeter a Setcases

L’afectat ha estat traslladat amb llitera fins a un punt accessible per a l’ambulància del SEM

Helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE

Helicòpter dels Bombers al parc d'Olot, que és seu dels GRAE / Bombers de la Generalitat

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Àfrica Benavente

Setcases

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts, pels volts de les 6 del matí, un jove de vint-i-dos anys que es trobava indisposat en el refugi vell d'Ulldeter, a Setcases.

Els serveis d'emergència ja havien estat avisats de matinada, perquè el jove patia malestar intestinal i es presentava vòmits. Tot i que semblava que el seu estat havia millorat lleugerament, però els Bombers han rebut un nou avís a primera hora d'aquest dimarts, perquè continuava indisposat i no es podia moure pel seu propi peu.

Dues dotacions, amb la participació del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), han accedit al refugi i han traslladat al jove en llitera fins al punt on podia arribar l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha desplaçat un vehicle.

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L'afectat ha estat evacuat en estat menys greu a l'hospital de Campdevànol.

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