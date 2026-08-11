Els Bombers rescaten un jove indisposat al refugi vell d'Ulldeter a Setcases
L’afectat ha estat traslladat amb llitera fins a un punt accessible per a l’ambulància del SEM
Àfrica Benavente
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts, pels volts de les 6 del matí, un jove de vint-i-dos anys que es trobava indisposat en el refugi vell d'Ulldeter, a Setcases.
Els serveis d'emergència ja havien estat avisats de matinada, perquè el jove patia malestar intestinal i es presentava vòmits. Tot i que semblava que el seu estat havia millorat lleugerament, però els Bombers han rebut un nou avís a primera hora d'aquest dimarts, perquè continuava indisposat i no es podia moure pel seu propi peu.
Dues dotacions, amb la participació del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), han accedit al refugi i han traslladat al jove en llitera fins al punt on podia arribar l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha desplaçat un vehicle.
L'afectat ha estat evacuat en estat menys greu a l'hospital de Campdevànol.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori