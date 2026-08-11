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ASTRONOMIA

Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost

Segueix la retransmissió en directe i tota la informació relacionada amb l'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost

Aquests són els millors miradors des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines

En directe | Retransmissió de l'eclipsi solar total del 12 d'agost / Redacció

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Miquel Cornellà de la Cruz

Pol Estrada Plans

Girona

Compte enrere per a l’eclipsi solar del 12 d’agost. Aquest dimecres al vespre, la Lluna cobrirà completament el Sol i deixarà una de les imatges astronòmiques més esperades dels últims anys. A Girona, on l’eclipsi serà parcial, l’ocultació arribarà al 98,8% cap a les 20.28 h. El fenomen començarà a les 19.33 h i el Sol es pondrà cap a les 20.53 h, quan encara estarà eclipsat. La baixa altura del Sol farà especialment important buscar un espai amb l’horitzó oest o nord-oest ben descobert i observar-lo sempre amb protecció adequada.

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Víctor Perramon

Víctor Perramon

El mirador d'en Josep Pla a Pals és un dels llocs on es podrà veure millor l'eclipsi.

El mirador d'en Josep Pla a Pals és un dels llocs on es podrà veure millor l'eclipsi. / DdG

Aquests són els millors llocs des d'on veure l'eclipsi a Girona

La pàgina web treseclipses.es destaca els miradors de la província de Girona amb millor visibilitat per veure el fenomen. A la ciutat de Girona hi apareix un mirador de Montjuïc, tot i que la Torre de Sant Domènec o la Torre dels Socors a la muralla també seran bones ubicacions, i a Figueres en destaca el Castell de Sant Ferran. També apareixen altres punts elevats de la costa a PalafrugellSant Feliu de Guíxols o Palamós. El punt més interior es troba a Banyoles.

Consulta els millors miradors per veure l'eclipsi a Girona.
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