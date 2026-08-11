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ASTRONOMIA
Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
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Aquests són els millors miradors des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
Compte enrere per a l’eclipsi solar del 12 d’agost. Aquest dimecres al vespre, la Lluna cobrirà completament el Sol i deixarà una de les imatges astronòmiques més esperades dels últims anys. A Girona, on l’eclipsi serà parcial, l’ocultació arribarà al 98,8% cap a les 20.28 h. El fenomen començarà a les 19.33 h i el Sol es pondrà cap a les 20.53 h, quan encara estarà eclipsat. La baixa altura del Sol farà especialment important buscar un espai amb l’horitzó oest o nord-oest ben descobert i observar-lo sempre amb protecció adequada.
ACN
Els Agents Rurals despleguen un dispositiu especial amb més 150 efectius per l'eclipsi
Els Agents Rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva amb motiu de l'eclipsi solar de dimecres. El dispositiu, que es desplega des d'aquest dilluns, ampliarà l'horari de servei per reforçar la vigilància dels espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants arreu del territori. El cos intensificarà les actuacions de prevenció d'incendis forestals i del control del compliment de la normativa ambiental. El dispositiu compta amb la participació dels grups de suport aeri i marí, i el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme. Està coordinat amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les Agrupacions de Defensa Forestal, ajuntaments i gestors dels espais naturals.
ACN
El 112 reforçarà més d'un 15% la plantilla per l'eclipsi solar
El CAT112 reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla habitual per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi solar. L'organisme preveu que entre les 18 i les 21 hores el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15%. Per fer-hi front, hi haurà una mitjana de 52 gestors durant el torn de tarda i entre 54 i 59 en les hores punta. El CAT112 preveu que la càrrega operativa més alta es concentri entre les 16 hores i la mitjanit, especialment durant l'hora anterior i posterior al punt àlgid de l'eclipsi.
Redacció
L'Ajuntament de Girona dona pautes per veure l'eclipsi solar
Per consultar les hores exactes, els mapes de visibilitat i les recomanacions de seguretat, l’Ajuntament remet al portal de la Generalitat de Catalunya sobre l’eclipsi eclipsicatalunya.cat. També es pot consultar la informació municipal sobre el fenomen al web https://web.girona.cat/eclipsi.
Redacció
Retirats sis models d'ulleres per problemes amb els filtres
La gran inspecció de mercat per posar a prova la seguretat de les ulleres de protecció per veure l’eclipsi ha conclòs afirmant que, a grans trets, la gran majoria de productes comercialitzats a Espanya compleixen els requisits de seguretat. No obstant, segons va transcendir, les anàlisis han detectat la presència d’ulleres que utilitzen filtres més foscos del compte i que, a la pràctica, podrien provocar que les persones tendeixin a "desplaçar" la lent a la recerca d’una visió òptima i que, per culpa d’això, acabin exposant-se involuntàriament a la radiació directa. Davant d’aquest escenari, les autoritats han ordenat la retirada de fins a sis models diferents. Segons afirma Facua, es tracta de productes de les marques:
- Lionstar
- ECP Eye Care Proffesional
- Pelispan
- Homanaje
- Orro
- Opticalia
Víctor Perramon
Aquests són els millors llocs des d'on veure l'eclipsi a Girona
La pàgina web treseclipses.es destaca els miradors de la província de Girona amb millor visibilitat per veure el fenomen. A la ciutat de Girona hi apareix un mirador de Montjuïc, tot i que la Torre de Sant Domènec o la Torre dels Socors a la muralla també seran bones ubicacions, i a Figueres en destaca el Castell de Sant Ferran. També apareixen altres punts elevats de la costa a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o Palamós. El punt més interior es troba a Banyoles.
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