Junts proposa condicionar ajudes socials a immigrants a la seva "capacitat d'integració"
El diputat gironí Salvador Vergés diu que l'auge d'Aliança Catalana i de l'extrema dreta s'explica perquè "els partits tradicionals segurament no han fet prou èmfasi en temes com la immigració o la inseguretat"
Salvador Vergés, diputat gironí de Junts i portaveu de la formació al Parlament de Catalunya, ha proposat condicionar la concessió de determinades ajudes socials a immigrants al fet que aquests "demostrin la seva capacitat d'integració" en la societat catalana. No obstant això, vol diferenciar-se de les "propostes populistes i incendiàries de l'extrema dreta" que plantegen l'expulsió de persones migrants.
"Busquen incendiar, dient simplement: 'Tots els immigrants, fora'. Aquesta no és la solució. Si tinguéssim una taxa de natalitat de dos fills i escaig per dona fèrtil podríem mantenir la població amb els que som en aquest moment. Però la realitat catalana és que tenim un fill per dona fèrtil", ha argumentat.
Per tant, "sí que necessitem immigració", ha remarcat.
Vergés és partidari d'una immigració regulada "en origen", que arribi amb tots els papers en regla i que "pugui accedir a uns llocs de feina que realment necessitem cobrir, en un marc productiu de valor afegit, i no a uns llocs de feina de sous baixos que ens fan entrar en un cercle viciós que ens porta a la decadència".
La proposta de Junts en aquest terreny, segons Vergés, és "realista": "Immigració, la que necessitem, però que vingui aquí amb tota la intenció i la demostració d'integrar-se en el marc de drets i deures", ha afirmat.
Pel portaveu parlamentari de Junts, cal garantir a qualsevol persona migrant "els drets més bàsics", de manera que "si un nen està malalt cal curar-lo", però en canvi les prestacions relacionades amb l'accés a l'habitatge o altres ajudes socials "han de ser un premi" pels "deures" complerts.
"Si la persona nouvinguda no demostra aquesta voluntat i capacitat d'integració, aquestes prestacions no han d'estar al seu abast", ha subratllat.
"Confrontar" Aliança Catalana
Vergés defensa "confrontar" amb arguments Aliança Catalana, formació d'extrema dreta independentista liderada per l'alcaldessa de Ripoll (Ripollès), Sílvia Orriols, que segons les últimes enquestes ja superaria Junts en unes eleccions catalanes.
"Personalment, crec que sortir a confrontar-los, tenint com tenim nosaltres les idees clares i les carpetes ben treballades, és una bona opció", ha opinat.
L'auge de l'extrema dreta en bona mesura s'explica, al seu parer, perquè "els partits tradicionals segurament no han fet prou èmfasi en temes com la immigració o la inseguretat".
Segons Vergés, Aliança "s'aprofita de determinats temes que preocupen la gent", però "no aporten solucions realistes", per la qual cosa Junts ha "d'explicar" què pensa sobre aquests assumptes.
"D'aquesta manera, la gent veurà que ens fem càrrec d'aquestes qüestions amb solucions, i no per incendiar", ha al·legat.
Després de la polèmica desatada per la contractació per la via d'urgència d'una filla d'Orriols a Ripoll com a policia local, Vergés ha denunciat que a Aliança "se li perdonen errors o determinades actituds que a nosaltres probablement ens provocarien dimissions immediates".
Excloure Catalunya del repartiment de menors de Ceuta
Sobre el repartiment de menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta, ha advertit al Govern espanyol que Junts està "frontalment en contra" que Catalunya n'aculli alguns.
"No es pot continuar fent venir menors no acompanyats a Catalunya, quan tenim tots els centres d'acollida saturats. Això seria una irresponsabilitat", ha alertat.
Vergés ha recalcat que "Catalunya sempre ha acollit més menors no acompanyats que altres comunitats autònomes", per la qual cosa ara són aquestes altres comunitats "les que han de rebre aquests menors" de Ceuta.
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