L'incendi d'un camió a la C-66 a Banyoles provoca retencions de dos quilòmetres
El conductor del vehicle ha resultat il·lès després que el foc hagi afectat la caixa del camió i una zona de vegetació propera a la via
Àfrica Benavente
Un camió ha cremat aquest dimarts al matí a la C-66, a l’altura de Banyoles. L’incendi ha obligat a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la via i ha provocat retencions de dos quilòmetres.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 11.37 hores. El camió cremava al quilòmetre 47 de la C-66, en direcció a Serinyà. El foc ha afectat principalment la caixa del camió i també ha provocat afectacions en una zona de vegetació situada al costat de la carretera.
Segons els Bombers, la cabina del vehicle no ha quedat afectada i el conductor n’ha sortit il·lès.
Els efectius d’emergències han treballat en l’extinció de l’incendi i en la vegetació afectada. Un cop controlat el foc, la carretera ha quedat oberta amb circulació alternativa en ambdós sentits.
Trànsit informa que, mentre es retira el vehicle afectat, es mantenen les retencions, d’uns dos quilòmetres aproximadament.
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