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L'incendi d'un camió a la C-66 a Banyoles provoca retencions de dos quilòmetres

El conductor del vehicle ha resultat il·lès després que el foc hagi afectat la caixa del camió i una zona de vegetació propera a la via

Camió en flames a la C-66 direcció Serinyà

Camió en flames a la C-66 direcció Serinyà / Anti-Radars Garrotxa

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Àfrica Benavente

Banyoles

Un camió ha cremat aquest dimarts al matí a la C-66, a l’altura de Banyoles. L’incendi ha obligat a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la via i ha provocat retencions de dos quilòmetres.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 11.37 hores. El camió cremava al quilòmetre 47 de la C-66, en direcció a Serinyà. El foc ha afectat principalment la caixa del camió i també ha provocat afectacions en una zona de vegetació situada al costat de la carretera.

Segons els Bombers, la cabina del vehicle no ha quedat afectada i el conductor n’ha sortit il·lès.

Els efectius d’emergències han treballat en l’extinció de l’incendi i en la vegetació afectada. Un cop controlat el foc, la carretera ha quedat oberta amb circulació alternativa en ambdós sentits.

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Trànsit informa que, mentre es retira el vehicle afectat, es mantenen les retencions, d’uns dos quilòmetres aproximadament.

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