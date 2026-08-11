Puigcerdà aprova el seu primer pressupost després de quatre anys de pròrrogues
Els comptes de 2026 incorporen 2,1 milions d’euros d’altres administracions i preveuen inversions en enllumenat, carrers, equipaments, habitatge social i els nuclis agregats
Miquel Spa
Puigcerdà ha aprovat el pressupost municipal de 2026, el primer que el consistori aprova en quatre anys, després d’un període en què havia funcionat amb els comptes prorrogats des del 2022. Els nous comptes ascendeixen a 18.626.923,42 euros, la xifra inicial més elevada de la història de l’Ajuntament, i permeten recuperar una eina de planificació global de les actuacions municipals.
Durant els darrers quatre anys, el consistori ha mantingut els serveis municipals amb els pressupostos prorrogats, però l’increment dels costos i l’aparició de noves necessitats han obligat a recórrer a modificacions puntuals de crèdit per poder impulsar diferents projectes. Amb l’aprovació dels comptes de 2026, el govern municipal vol ordenar les inversions i disposar d’un marc econòmic adaptat a la situació actual del municipi.
El pressupost preveu actuacions en diversos àmbits. Una de les principals partides correspon a la renovació de l’enllumenat públic, que disposarà d’1,65 milions d’euros. També es preveuen 465.000 euros per a la millora del Poliesportiu i més de 2,6 milions per a altres actuacions, entre aquestes la renovació de carrers i voreres, la rehabilitació d’habitatges socials, la construcció de nous parcs infantils i diferents intervencions als nuclis d’Age, Vilallobent i Ventajola.
Els comptes incorporen, a més, més de 2,1 milions d’euros procedents d’altres administracions, recursos que permeten ampliar la capacitat inversora de l’Ajuntament i afrontar projectes que tindrien més dificultats per executar-se únicament amb recursos municipals.
El pressupost també contempla un reforç de l’estructura tècnica de l’Ajuntament amb nous perfils professionals vinculats a la redacció de projectes, la contractació pública i l’execució de les actuacions. La voluntat del govern municipal és agilitzar la tramitació dels projectes i augmentar la capacitat del consistori per convertir els recursos disponibles en actuacions.
L’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha situat l’aprovació dels comptes com un punt d’inflexió després de quatre anys de pròrroga. «Després de quatre anys, Puigcerdà recupera una eina imprescindible per planificar, establir prioritats i convertir projectes en actuacions. Un pressupost no són només números; és la base que ens permet prendre decisions i donar resposta a les necessitats reals del municipi», ha afirmat.
Serra també ha defensat la importància de la planificació prèvia a l’execució de les obres. «La bona gestió no sempre és la més visible. Sovint comença molt abans que arribin les obres o les inauguracions. Comença quan es prenen decisions que permeten preparar els projectes, captar recursos i executar-los amb eficàcia», ha assenyalat.
L’aprovació del pressupost obre així una nova etapa en la gestió econòmica municipal, amb l’objectiu de recuperar la planificació a mitjà termini i establir les prioritats d’inversió del consistori,segons han remarcat des del mateix consistori. Els nous comptes posen el focus en la renovació d’infraestructures, els equipaments municipals, l’habitatge social i les actuacions als diferents nuclis del municipi.
Via: Regió7
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori