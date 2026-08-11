Els 33 treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya recuperen els diners per doble imposició fiscal
L’execució del procediment amistós entre Espanya i França confirma la naturalesa binacional de l’AECT-Hospital de Cerdanya i posa fi a la situació que afectava part dels seus treballadors
Els 33 professionals afectats han recuperat els imports que havien pagat per la doble imposició, després que les autoritats fiscals d’Espanya i França acordessin que els seus rendiments del treball han de tributar exclusivament a França.
L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT-HC) ha tancat amb una resolució favorable el conflicte fiscal que afectava part dels seus professionals transfronterers. La solució arriba després de diversos anys de gestions tècniques, institucionals i diplomàtiques entre les administracions.
L’acord s’ha assolit en el marc del Conveni entre Espanya i França per evitar la doble imposició, signat a Madrid l’any 1995. Les autoritats dels dos estats han determinat que, tenint en compte la singularitat de l’AECT-HC com a entitat binacional amb finançament i governança compartits, els rendiments del treball dels professionals transfronterers residents fiscalment a França han de tributar exclusivament a França i que Espanya ha d’eliminar la doble imposició que s’hagués pogut produir.
Retorn dels diners als treballadors
L’Agència Tributària espanyola ha executat l’acord mitjançant resolucions individuals que anul·len les liquidacions provisionals practicades en concepte de l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR). Aquestes reconeixen el dret dels afectats a recuperar els imports ingressats indegudament, així com els corresponents interessos de demora calculats des de la data de cada pagament. Segons l’AECT-HC, tots els professionals que havien patit la doble imposició ja han percebut els reemborsaments.
El conflicte va començar el 2023
L’AECT-HC assegura que, des de la seva posada en funcionament, havia aplicat diferents criteris fiscals en funció de la residència dels seus treballadors. Els residents fiscals a França, no estaven subjectes a retenció d’IRPF a Espanya i tributaven directament davant del Tresor Públic francès. Aquest model, segons l’entitat, es va comunicar anualment a les administracions tributàries corresponents i es va aplicar sense incidències fins al 2023.
Aquell any, però, 33 treballadors de l’AECT-HC, considerats treballadors fronterers i de nacionalitat espanyola, van rebre notificacions de l’Administració tributària espanyola per regularitzar la seva situació fiscal. Hisenda considerava que l’AECT-HC era una entitat pública dependent de la Generalitat de Catalunya i, per tant, integrada en l’Administració de l’Estat.
Davant d’aquesta situació, la direcció de l’Hospital de Cerdanya, amb el suport del Comitè Executiu, experts fiscals, el CatSalut i el Departament d’Economia i Finances, va iniciar les actuacions per defensar la naturalesa binacional de l’entitat.
Coordinació entre direcció i Comitè d’Empresa
Durant el conflicte, la direcció de l’Hospital i el Comitè d’Empresa van treballar conjuntament per defensar els drets dels professionals afectats. L’AECT-HC considera que aquesta «unitat d’acció» va ser clau per mantenir la seva posició fins a arribar a una resolució definitiva.
Paral·lelament, es van establir contactes amb el Tresor Públic francès, que va considerar correcta l’actuació fiscal seguida per l’AECT-HC des de l’any 2014 i va impulsar l’activació del procediment amistós entre Espanya i França.
La resolució favorable es va confirmar l’octubre de 2025 i posteriorment s’ha executat mitjançant les resolucions administratives individuals que han permès retornar els diners als professionals afectats.
Reconeixement de la binacionalitat
Per a l’AECT-HC, la resolució va més enllà de la qüestió estrictament fiscal i suposa «un reconeixement explícit de la binacionalitat i de l’essència transfronterera» de l’Hospital de Cerdanya.
A nivell procedimental, l’entitat considera que queda legitimada per continuar aplicant els mateixos criteris de tributació als seus professionals, sense perjudici de la responsabilitat individual de cada treballador en la declaració definitiva dels seus impostos.
L’equip directiu també ha volgut agrair als professionals afectats la seva «implicació, perseverança i treball conjunt» durant tot el procés, així com la tasca de les persones i institucions que hi han participat des dels àmbits tècnic, polític, diplomàtic i sindical.
Tot i el final del conflicte fiscal, l’AECT-HC defensa que encara queda feina per fer. En aquest sentit, aposta per avançar en el reconeixement dels professionals com a veritables treballadors transfronterers i en una progressiva homogeneïtzació de les seves condicions laborals.
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