Uns 50 detinguts per facilitar papers a falses parelles de fet
La trama formalitzava part dels tràmits en notaries de Girona, entre altres punts de Catalunya, i cobrava fins a 12.000 euros per regularitzar estrangers
La Policia Nacional ha detingut 54 persones i n’ha investigat 196 més, sobre les quals pesen ordres de detenció, per la seva presumpta participació en una trama dedicada a facilitar de manera fraudulenta autoritzacions de residència a Espanya mitjançant la constitució de parelles de fet fictícies a Catalunya.
Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Melilla en un comunicat, hi ha dues persones més que han prestat declaració en qualitat d’investigades no detingudes en el marc de l’anomenada operació Octopus, desenvolupada a la ciutat autònoma i amb 252 presumptes implicats en delictes de falsedat documental i contra els drets dels ciutadans estrangers.
La investigació, que la Unitat Central contra les Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de Melilla va començar el maig de l’any passat, ha permès determinar que els interessats, principalment d’origen marroquí, arribaven a pagar entre 10.000 i 12.000 euros per regularitzar la seva situació a Espanya mitjançant unions fraudulentes amb ciutadans comunitaris i documentació falsa.
Per la seva banda, les persones que acceptaven constituir les parelles de fet fictícies cobraven al voltant de 2.000 euros, mentre que els falsos testimonis percebien aproximadament 500 euros, segons les investigacions policials, que determinen que la resta dels diners quedava en mans dels facilitadors i gestors.
La investigació va començar quan la Policia va tenir coneixement de la celebració de diverses unions de parella de fet de conveniència i va comprovar presumptes falsedats tant en els documents notarials utilitzats per acreditar les unions com en contractes de lloguer i altes al padró en diferents domicilis de Catalunya.
Durant el desenvolupament de l’operació, els investigadors van confirmar la participació de 34 persones que exercien diferents funcions dins de la trama, entre les quals hi havia falsos testimonis de les unions, captadors de ciutadans espanyols disposats a formalitzar-les i facilitadors encarregats de dur a terme les gestions necessàries per consumar el frau.
Així mateix, es va constatar la participació rellevant d’una assessora administrativa i diversos gestors administratius que presumptament s’encarregaven de preparar i presentar els expedients i les sol·licituds.
Les persones de nacionalitat comunitària eren captades principalment a Melilla, Còrdova, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid i Màlaga.
Notaries de Girona
Com que els ciutadans estrangers que pretenien regularitzar la seva situació residien en altres províncies, bona part dels tràmits es formalitzaven en notaries dels seus llocs de residència, principalment a Barcelona i Girona, tot i que l’activitat també es va estendre a altres províncies catalanes.
Per donar aparença de legalitat a les unions, s’haurien utilitzat certificats d’empadronament falsos o obtinguts fraudulentament, en alguns casos mitjançant contractes de lloguer ficticis.
Els investigadors també van detectar que diverses de les parelles investigades havien arribat a utilitzar un mateix domicili a efectes d’empadronament.
L’operació s’emmarca en la tasca desenvolupada per la Brigada d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional per combatre la immigració irregular i, en particular, les fórmules fraudulentes utilitzades per obtenir autoritzacions de residència mitjançant matrimonis o unions de fet fictícies.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes
- La Generalitat estudia una nova passera ciclista sobre l’AP-7 per unir Girona i Sant Gregori