Aeroport de Girona: creixen les operacions però disminueixen els passatgers
Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar registra 320.926 usuaris al juliol, un 1,9% menys que el mateix mes que l'any anterior, mentre les operacions creixen un 9% i arriben a les 3.553
L’aeroport de Girona tanca el mes de juliol amb 320.926 passatgers, un 1,9% menys que en el mateix mes de l’any passat. Segons les dades publicades aquest dimecres per Aena, la terminal gironina manté la tendència negativa dels darrers mesos i encadena ja quatre mensualitats consecutives de descens en el nombre d’usuaris. La davallada va començar a l’abril, amb un 15,3% menys de passatgers, va continuar al maig amb una caiguda del 12,2% i al juny es va moderar fins al 3,2%.
Aquesta tendència negativa també es reflecteix en les dades acumulades dels primers set mesos de 2026. Entre gener i juliol, 1.153.755 passatgers han passat per les instal·lacions de Vilobí d’Onyar, un 5,9% menys que en el mateix període de 2025, quan se’n van registrar aproximadament 1,23 milions.
Malgrat aquesta davallada en el nombre d’usuaris, les operacions a l’aeroport continuen a l’alça, tant al juliol com en el conjunt de l’any. En nombre d'enlairaments i aterratges registrats a la terminal, l’aeroport Girona-Costa Brava, ha acumulat 3.553 operacions al juliol, un 9% més que en el mateix mes de l’any anterior. Una tendència que també és positiva en les dades acumulades dels primers set mesos de l’any. Entre gener i juliol s’han registrat 17.018 operacions, és a dir, un 6,5% més que en el mateix període de 2025. D’aquesta manera, l’aeroport ha registrat més operacions que l’any passat tot i haver transportat menys passatgers.
El Regne Unit, la principal destinació
El Regne Unit ha estat la principal destinació dels viatgers de l’aeroport de Girona durant el juliol, amb 99.462 passatgers, un 8,7% més que en el mateix mes de 2025.
En segon lloc, se situa Alemanya, amb 42.633 passatgers, una xifra que representa un descens del 19,6% respecte de l’any anterior. En canvi, els passatgers amb destinació a Polònia han augmentat un 19%, fins a superar els 40.000 viatgers.
Els altres aeroports catalans
Pel que fa als altres aeroports catalans, l'Aeroport de Barcelona-El Prat ha transportat 5.871.137 passatgers durant el juliol del 2026, un 6% més que en el mateix mes de l’any passat. Aquesta xifra és un nou màxim mai vist en un mes de juliol i suposa que la infraestructura aèria continua batent rècords en tots els mesos del 2026 sense excepció. En l’acumulat entre gener i juliol, l’aeroport del Prat suma més de 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica, amb un creixement interanual del 4,6%.
Per la seva part, l'Aeroport de Reus ha registrat durant el juliol 235.986 passatgers. En l'acumulat dels set mesos de l'any, l'aeroport ha aconseguit un total de 811.858 passatgers, un 9,1% més que en els mateixos mesos de 2025. Al juliol, l'aeroport ha assolit un total de 2.980 operacions, un creixement del 6,8% en relació amb els moviments d'aeronaus registrats en el mateix mes de 2025. Des de principi d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 15.024, un 9,1% més que en el mateix període de 2025.
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