Banyoles dona el tret de sortida a les Festes de la Mare de Déu d’Agost
La programació s'allargarà fins al dilluns 17 d'agost amb gairebé quaranta activitats i concerts repartits per diversos punts de la ciutat
Banyoles dona el tret de sortida a les Festes de la Mare de Déu d’Agost, que inclouen prop de quaranta activitats que s’allargaran fins al dilluns 17 d’agost. El gruix de la programació es concentrarà a partir d'aquest cap de setmana, amb el barri Vell, el parc de la Draga i el front d’Estany com a principals punts neuràlgics de la festa.
Les primeres activitats es van celebrar ahir dimarts amb l’assaig casteller a la fresca de la colla Esperxats de l’Estany i el concert de l’Orquestra Di-versiones al Club Natació Banyoles. Tot i l’amenaça de pluja i les quatre gotes que van caure ahir al vespre al municipi, les dues activitats de la programació es van poder portar a terme.
La programació continuarà aquest dijous amb el Correfoc Txiqui, organitzat per les Gàrgoles de Foc, que començarà a les vuit del vespre a la plaça del Monestir.
Activitats familiars, cultura popular i tradició
A partir de divendres es començaran a concentrarà bona part de les activitats, que iniciaran amb el Carnaval d’Estiu, una proposta ja consolidada que se celebrarà a l’entorn del pavelló de la Draga. A les set de la tarda començarà el Carnaval familiar, seguit del Carnaval jove i, posteriorment, del Carnaval d’Estiu, amb les actuacions de Miquel del Roig, Brou i Bulma Beat. La jornada es completarà amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles, a dos quarts de deu de la nit a la plaça Major.
Dissabte 15 d’agost, dia central de les festes, hi haurà activitats familiars, cultura popular i tradició. Entre dos quarts d’onze del matí i dos quarts de dues del migdia s’oferiran diferents espais de jocs i tallers per a tota la família repartits per places i carrers del barri Vell. També hi haurà la cercavila dels Bufant Fort Street Band, el repic de campanes al Monestir de Sant Esteve i l’Ofici Solemne de l’Assumpció de la Mare de Déu d’Agost a l’església de Santa Maria dels Turers.
A la tarda se celebrarà la cercavila de gegants i capgrossos, que sortirà de la plaça del Monestir, i els Museus de Banyoles oferiran dues visites guiades: una al Parc Neolític de la Draga i una altra al Monestir de Sant Esteve sota el títol ‘Robatori Sacríleg’, centrada en el robatori de l’Arqueta de Sant Martirià.
La nit de dissabte estarà marcada pels concerts de la plaça Major i pel Correfoc Gran. A partir de les nou hi actuaran Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Cobla Jove de Reus, Les Que Faltaband i Celtic DJs. A les deu de la nit començarà el Correfoc Gran des del carrer Muralla, amb un recorregut pel barri Vell fins a l’aparcament de Can Castanyer, on la jornada acabarà amb el concert de DJTetenil fins a la una de la matinada.
Les festes continuaran diumenge 16 d’agost amb una desena de propostes més. Al matí se celebrarà la 90a edició de la Fira del Cop d’Ull al passeig Dalmau i la pedalada musical ‘Bici fressa’, que farà una volta a l’Estany i acabarà al passeig Darder amb el ‘Vermut i Fressa’ de Carlota Flâneur.
També hi haurà activitats familiars a l’entorn de la Pesquera Santa Rosa, amb un taller de l’Escola de Natura i, a la tarda, diferents propostes de circ, lectura i puzles impulsades per T Tela, a més de l’espectacle de clown i màgia ‘Gota’, de Txema Muñoz.
La música completarà la jornada amb un concert de sardanes de La Principal de Porqueres, el concert de música clàssica de Duo Diàleg al Claustre del Monestir i el tradicional concert de La Montecarlo a la plaça de les Rodes. Durant tot el diumenge també hi haurà jornada de portes obertes als Museus de Banyoles.
Les Festes d’Agost 2026 posaran pròxim dilluns amb la tradicional cantada d’havaneres de la plaça Xesco Boix, a les deu de la nit, amb Els Pescadors de l’Escala.
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